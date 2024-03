Burkina Faso : La première édition de l’Observatoire panafricain pour l’unité, l’intégrité et la souveraineté annoncée pour le 27 avril 2024

publicite

La première édition de l’Observatoire panafricain pour l’unité, l’intégrité et la souveraineté (OPUIS Awards) est prévue le 27 avril 2024 à Ouagadougou. Les grandes déclinaisons ont été présentées par le comité d’organisation ce mardi 5 mars 2024 à Ouagadougou.

L’Observatoire panafricain pour l’unité, l’intégrité et la souveraineté (OPUIS awards) est une initiative de Sigma corporation et du groupe Valium. Selon Maxime Ouédraogo, membre du comité d’organisation, les OPUIS awards ont pour objectif de célébrer et honorer des leaders émergents, communautaires qui se distinguent de par leur engagement exceptionnel en faveur de la souveraineté nationale à travers divers domaines.

« Les OPUIS awards vise à susciter la prise de conscience des valeurs républicaines, à promouvoir la défense de l’intérêt national, à encourager le vivre ensemble, à informer et sensibiliser l’ensemble de la population sur les valeurs citoyennes essentielles à la préservation de notre citoyenneté et de nos richesses », a-t-il expliqué.

En outre, Donis Ayivi vice-président exécutif de Sigma corporation a poursuivi en expliquant que les OPUIS awards ciblent essentiellement deux entités à savoir laes personnes physiques et les personnes morales. « Pour les personnes physiques, elle concerne les personnalités publiques et politiques, les acteurs de la société civile, les jeunes leaders. Quant aux personnes morales, elle concerne les ONG, les organisations de la société civile, les associations non politiques », a-t-il précisé.

Cependant, il a spécifié que pour être éligible, il fallait être de nationalité burkinabè, avoir au moins 25 ans, bénéficier d’une reconnaissance par les pairs ou la corporation, être reconnu comme une référence de son domaine et avoir significativement contribué au développement du pays.

Le rendez-vous est donc pris pour le 27 avril 2024 à Ouagadougou date de remise des trophées OPUIS awards. A noter que les prix qui seront décernés sont, entre autres, le prix OPUIS Joseph Ki-Zerbo pour l’éducation et la culture, le prix Marie Jacqueline Ki-Zerbo pour le progrès et la promotion de la femme, le prix Guimbi Ouattara d’excellence artistique et culturelle pour la promotion du Faso, le prix Norbert Zongo pour l’intégrité, la paix, la justice sociale et la liberté de la presse et le prix OPUIS Yacouba Sawadogo pour la protection de l’environnement.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

