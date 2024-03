Infrastructures : Le péage moderne de Boudtenga en service bientôt

publicite

Le ministre en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgho est allé inspecter le chantier de construction du péage moderne de Boudtenga, ce mardi 5 mars 2024. Une infrastructure située à la sortie Est de Ouagadougou. Le ministre s’est dit rassuré de l’avancement des travaux à l’issue de la visite.

Le péage moderne de Boudtenga sera mis en service d’ici deux mois. Il ne reste que les travaux d’automatisation selon les techniciens. Matthieu Lompo, directeur général de l’agence des travaux d’infrastructures du Burkina a laissé entendre que l’entreprise principale en charge de ce chantier a terminé ses travaux.

«Il ne reste que le corps secondaire notamment tout ce qui est automatisme et aussi tout ce qui est énergie. L’énergie aussi est terminée donc il reste la mise en service. La mise en service est commandée par un système automatique comme vous l’avez vu, la priorité en termes d’énergie sur ce péage c’est le solaire, et après viendra la SONABEL et ensuite viendra le groupe électrogène », a-t-il rapporté.

Il a indiqué que c’est la stabilité de l’énergie qui fait un péage moderne. « Comme vous le voyez, on réduit l’intervention humaine. Et quand vous réduisez totalement l’intervention humaine, ça veut dire que vous automatisez, et l’automatisme c’est l’énergie. Et donc sur ce péage, vous avez l’énergie principale qui est terminée (…) pour permettre aux usagers d’avoir en contenu leur route et pour pouvoir aller très vite», a-t-il ajouté.

Adama Luc Sorgho, ministre en charge des infrastructures a confié qu’en principe, cette infrastructure devrait être réceptionnée en décembre 2023. « Mais on a eu des problèmes techniques notamment le problème d’automatisation. La mise en service, les techniciens ont annoncé que c’est pour deux mois maximum. Ils m’ont dit un mois mais prenons deux mois parce que vous savez des contraintes font souvent que ce n’est pas très évident. Mais ils nous ont dit qu’il reste la mise en service et nous y croyons », a-t-il espéré.

Le ministre Sorgho a interpellé tous les acteurs de ce chantier à s’atteler afin qu’à sa prochaine visite que toutes les machines soient en marche. Il a souligné que ce péage va améliorer les recettes, faciliter la fluidité et la surveillance au regard du contexte sécuritaire du pays.

«Puisque vous voyez, il y a des caméras qui sont placées là, tout véhicule qui passe rapidement, on a l’immatriculation, on a même l’identité des usagers. C’est rassurant parce que tout est prêt seulement quelques éléments de détails qu’il faut achever, c’est tout», a-t-il affirmé.

Enfin, le directeur général de l’agence des travaux d’infrastructures du Burkina (AGTIB) a renseigné que le péage sera mis en service pendant deux mois environ d’essai avant que les usagers ne commencent à payer. Le coût global de l’infrastructure s’élève à plus de 18 milliards de francs CFA.

