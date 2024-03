Rocade du Nord : Adama Luc Sorgho exhorte l’entreprise en charge des travaux à accélérer pour que l’infrastructure soit mise en service d’ici décembre 2024

publicite

Le ministre des infrastructures et du désenclavement est allé s’enquérir de l’état d’avancement des travaux d’élargissement et de modernisation de la route nationale n°4, des voiries connexes à ce projet et de la rocade Nord à l’intersection du rond-point de Kossodo, ce mardi 5 mars 2024.

Sur le chantier de la rocade Nord les travaux sont estimés à un taux physique de 55% contre un délai de 95%, selon Grégoire Yaguibou, directeur général des infrastructures routières. « On peut dire que l’entreprise est en retard mais ce retard est imputable aux problèmes de gestion (…), l’aspect environnemental et social, la libération des emprises par des personnes affectées par le projet et aussi certains projets inhérents de placement des réseaux des concessionnaires notamment l’ONEA, la SONABEL et puis les TIC », a-t-il relevé.

Concernant la route nationale n°4, Grégoire Yaguibou a expliqué qu’ils ont à ce niveau, un projet d’élargissement et d’aménagement de cette route qui part de la route de Saaba (route départementale 152) pour aller à la jonction de la route départementale 40 qui amène à Ziniaré.

« Ensuite, on a un deuxième tronçon qui prend de la RN4 pour aller à l’université Thomas Sankara, ce tronçon a un linéaire de 2,8 kilomètres. En plus de ce tronçon, nous avons des voies connexes dont le linéaire total est de 12 Km », a-t-il fait savoir.

Selon le ministre en charge des infrastructures, le chantier d’élargissement et d’aménagement de la RN4 avance très bien., et il a demandé à l’entreprise d’accélérer. « Le cri de cœur que nous voulons lancer ici, c’est beaucoup plus les concessionnaires notamment la SONABEL, l’ONEA et l’ONATEL. Parce que vous voyez la partie comprise entre la départementale 152 et l’université (Thomas Sankara, ndlr), les réseaux ne sont pas déplacés. Vraiment, nous leur demandons de venir le faire urgemment pour pouvoir faire avancer les travaux », a-t-il appelé.

S’agissant de la rocade Nord, le ministre Sorgho a noté un retard dans l’avancement des travaux. Mais ce retard selon lui, est partagé entre l’entreprise et les réalités sur le terrain.« Nous pensons qu’il faudra résoudre le problème des personnes affectées par le projet. Vous avez dû prendre le tronçon et vous avez vu qu’effectivement dans les zones, il y a beaucoup de tombes qu’on doit déplacer, il y a même des lieux sacrés qu’on a pu éviter, et c’est ça qui ralentit les travaux », a-t-il fait savoir.

Il a rappelé que l’objectif de ces travaux est de faciliter la circulation dans la ville de Ouagadougou. « Vous savez qu’aujourd’hui, à Ouagadougou, la circulation est un peu difficile du fait qu’on a beaucoup d’engins, on a beaucoup de véhicules, si nous avons réalisé cette rocade, on verra que la fluidité du trafic va s’augmenter et il y aura moins d’accidents », a-t-il terminé en demandant à l’entreprise d’accélérer les travaux pour cette rocade soit mise en service d’ici le mois de décembre 2024.

