Campagne nationale de vaccination contre la rougeole/rubéole : Le concours des Hommes de médias sollicité

Du 15 au 21 mars 2024, dans 61 districts sanitaires du Burkina Faso sur 70, il se tiendra la campagne de vaccination antirougeoleux/anti-rubéole. En prélude à cette campagne, ce jeudi 7 mars 2024, à Ziniaré, dans la région du Plateau-Central, des Hommes de médias nationaux et communautaires ont été informés et sensibilisés sur la rougeole-rubéole afin de contribuer à une adhésion des populations. C’était à l’occasion d’un atelier initié par le ministère de la santé et de l’hygiène publique, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers.

Au regard de l’importance que revêt la campagne de vaccination de suivi avec le vaccin antirougeoleux/anti-rubéole, il apparaît nécessaire de faire comprendre aux populations tout l’enjeu de cette dernière. Conscient alors du rôle que joue les médias, le ministère de la santé et de l’hygiène publique, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, a initié une rencontre d’information et de sensibilisation au profit des hommes et femmes de médias nationaux et communautaires.

Selon Dr Abdramane Sawadogo, responsable de la communication de la Direction de la prévention par la vaccination, l’objectif général de cette rencontre est de susciter l’adhésion totale des Hommes de médias en faveur de la campagne à venir (du 15 au 21 mars 2024) afin que 95% des parents et gardiens d’enfants des 70 districts du pays soient informés.

De manière spécifique, il s’agit de « mobiliser la population en faveur de la vaccination contre la rougeole et la rubéole dans un contexte d’insécurité et d’administrer le vaccin RR à au moins 95% des enfants de 9 à 59 mois révolus au plan national », a-t-il, entre autres, indiqué.

Pour avoir cette adhésion des populations, deux communications ont été faites aux Hommes de médias dans le but de leur donner la bonne information sur la paire épidémique. La première communication, faite par Dr Abdramane Sawadogo, a consisté à donner la définition et les traits caractéristiques de la rougeole et de la rubéole, leurs modes de transmission et les mesures de prévention.

Dr Sawadogo a cependant rappelé que sur les 70 districts sanitaires que compte le Burkina Faso, 9 districts sanitaires ont déjà été pris en compte dans le cadre d’une campagne de riposte ( les districts sanitaires de Boromo, Solenzo, Baskuy, Bogodogo, Boulmiougou, Nongr Massom, Sigh Noghin, Tougouri et Ouahigouya ). Par conséquent, a-t-il précisé, le nombre de districts sanitaires concernés, pour la campagne du 15 au 21 mars, est de 61.

La seconde communication, donnée par Vouanda Somé, Conseiller de santé au ministère de la santé et de l’hygiène publique, a permis de rendre compte de la situation de la vaccination de la riposte vaccinale contre la rougeole dans les 9 districts sanitaires au 7e jour. Si dans l’ensemble, l’on note une satisfaction de la campagne, elle n’a pas été sans difficultés, des dires de M. Somé.

Dr Abdramane Sawadogo, tirant alors leçon de la somme des difficultés rencontrées, a insisté sur la tranche d’âge de la campagne, les enfants de 9 à 59 mois révolus, invitant l’ensemble des populations à la respecter. Pour rappel, plus de 3 millions d’enfants sont attendus pour cette campagne à venir.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

