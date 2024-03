Gouvernorat de Fada N’Gourma : Ram Joseph Kafando installé

publicite

Le Ministre en charge de l’Administration territoriale, Emile Zerbo, a procédé à l’installation du gouverneur de la région, Ram Joseph Kafando, le jeudi 7 mars 2024 à Fada N’Gourma. Il remplace à ce poste le Colonel Hubert Yaméogo, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Nommé en Conseil des ministres en sa séance du 14 février 2024, l’Administrateur civil, Ram Joseph Kafando, a été officiellement installé gouverneur de la région de l’Est et par conséquent, président de la Délégation spéciale régionale.

Le Ministre en charge de l’Administration territoriale, Emile Zerbo, a invité le nouveau gouverneur à ne pas perdre de vue les objectifs déclinés par le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré qui fonde beaucoup d’espoir sur cette partie du Burkina Faso pour booster le développement dans notre pays.

« Le gouverneur doit viser l’atteinte de l’objectif premier assigné à la région qui est d’en faire un cadre dynamique au service du développement économique et partant, du bien-être des administrés », a soutenu le Ministre Zerbo, avant d’ajouter que le gouverneur devra aussi travailler à assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions.

Le Ministre a en outre, souligné le caractère frontalier de la région avec le Niger, le Bénin et le Togo, d’où pour le gouverneur Kafando, d’œuvrer au raffermissement des relations de bon voisinage avec les localités frontalières de ces pays limitrophes et au raffermissement de la coopération frontalière.

Le nouveau gouverneur de la région de l’Est a dit être conscient de la lourdeur de la responsabilité et de l’immensité de la tâche qui lui sont aujourd’hui dévolues dans un contexte de sécurité difficile. Pour réussir sa mission, Ram Joseph Kafando a indiqué qu’il aura besoin des conseils, du soutien et de l’accompagnement de toutes les Forces vives de la région dont la franche collaboration lui est indispensable.

Le Colonel Hubert Yaméogo a exprimé ses remerciements pour les bons et loyaux services durant sa riche carrière et pour avoir travaillé avec abnégation dans la conduite des affaires administratives, sociales et sécuritaires de cette région.

Source : DCRP/MATDS

