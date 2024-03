Reconquête du territoire : Les autorités administratives de la région du Centre-Est réaffirment leur engagement à soutenir les actions de la Transition

publicite

En séjour dans la région du Centre- Est, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a accordé une audience, ce jeudi 7 mars 2024, aux autorités administratives de ladite région.

Avec les chefs de circonscriptions administratives, les échanges ont porté essentiellement sur leur rôle dans la lutte contre le terrorisme. « Nous avons reçu un certain nombre d’instructions relatives à nos attributions qui devraient aller au-delà de la routine que nous connaissons », a déclaré le Haut-Commissaire de la province du Boulgou, porte-parole de la délégation, Constantin DABIRE. Selon lui, le Chef de l’Etat a rappelé que ce sont les autorités administratives qui doivent « organiser les populations sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ».

Les chefs de circonscriptions administratives se sont alors engagés à toujours soutenir « l’œuvre qui a été entamée par le Président de la Transition pour continuer dans ce sens avec les forces de défense et de sécurité mais également avec la population qui devra être la cheville ouvrière de la lutte ». Pour lui, leur « rôle, c’est véritablement d’aller vers la population et de tout mettre en œuvre pour qu’elle soit capable de se protéger et de protéger les autres ».

Le Capitaine Ibrahim TRAORE a, par la suite, échangé avec les forces de défense et de sécurité de la région du Centre-Est toujours dans la dynamique de renforcer la lutte contre le terrorisme.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

