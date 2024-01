Les vœux du Colonel Hubert Yaméogo, Gouverneur de l’Est

publicite

En entrant dans cette nouvelle année 2024, le Colonel Hubert Yaméogo, Gouverneur de la région de l’Est, a adressé un message aux populations. Dans ce message, les maîtres-mots sont, entre autres, reconnaissance et gratitude.

Le Gouverneur de l’Est, la plus grande région du Burkina Faso, le Colonel Hubert Yaméogo, a exprimé ses vœux aux populations pour cette nouvelle année 2024 à travers un message. Face aux défis sécuritaires auxquels la région est confrontée, le Colonel Hubert Yaméogo compatit et témoigne sa gratitude aux Forces de Défense et de Sécurité et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie.

« Je voudrais, en ce moment exceptionnel, m’incliner devant la mémoire de nos FDS, de nos VDP tombés sur le champ de bataille, sans oublier les victimes collatérales de la barbarie de ces hommes sans foi ni loi. À toutes ces victimes, nous prions pour le repos de leurs âmes ».

Il a en outre « salué avec une reconnaissance particulière le courage inébranlable de ceux qui font face aux défis quotidiens dans nos communautés rurales, parmi lesquels les agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, la communauté éducative, le personnel soignant, les journalistes ainsi que les humanitaires, les élèves et les organisations de la société civile, en dépit des difficiles conditions liées à la crise sécuritaire. »

Dans son message, le Colonel Hubert Yaméogo a eu une pensée singulière pour les acteurs du monde rural, qui sont, selon ses propres termes, « les gardiens de nos terres et les héros de notre sécurité alimentaire malgré les aléas climatiques et la crise sécuritaire. »

Et de préciser que : « cela est non seulement une manifestation concrète de leur résilience mais aussi une preuve évidente de leur adhésion à l’offensive agro-sylvo-pastorale et halieutique, politique agricole de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Chef de l’Etat, Président de la Transition, qui envisage assurer la souveraineté alimentaire pour le Pays à l’horizon 2025. »

Le Colonel Hubert Yaméogo, exprime également sa reconnaissance à la diaspora de la région de l’Est, pour son dévouement et l’encourage à poursuivre cette collaboration fructueuse. Tout en souhaitant à toutes et à tous, une année nouvelle prospère, remplie de paix, de sécurité, de bonheur et de réussite, le Colonel Hubert Yaméogo, souhaite que « la détermination à travailler ensemble pour le bien commun soit la boussole qui nous guide vers un avenir plus rayonnant. »

Amadou SOW

Correspondant Burkina 24 à Fada N’Gourma

