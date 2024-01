publicite

Ceci est le message de nouvel an de l’ancien ministre Dr Harouna KABORÉ.

Vœux 2024 : Message de Dr Harouna KABORÉ

Aux aurores de cette année 2024, je souhaite à vous-mêmes, à vos familles et proches, une très belle et fructueuse année.

Nous vivons dans un monde où tout va de plus en plus vite ; dans un monde de plus en plus caractérisé par des incertitudes et des crises majeures en tous genres. Aussi, dans un contexte national marqué par des défis multiples et énormes à relever chaque jour au regard de nombreuses adversités, il est important de savoir apprécier ces moments particuliers.

En 2023, notre pays a poursuivi son combat contre l’obscurantisme et c’est l’occasion, une fois de plus, de saluer l’engagement patriotique des forces de défense et de sécurité, ainsi que celui des VDP pour un Burkina totalement débarrassé du terrorisme.

Formulons le vœu ardent que l’année 2024 soit celle de la victoire sur les forces du mal, l’année de la cohésion sociale retrouvée et de la paix et ce, en étant plus unis, en allant au delà de nos divergences, en dépassant nos contradictions secondaires.

Pour mieux réussir ce pari, mettons l’accent sur le dialogue et les échanges avec toutes les forces vives de la nation, afin de créer les conditions d’un sursaut national pour mieux nous dresser contre l’hydre terroriste en regardant ensemble et en toute confiance l’avenir.

Mais comment agir ensemble, autorités et citoyens de notre pays dans une vision commune et unitaire ? Changement de cap ? Si nécessaire ! Changement d’approche et de process ? Oui, car indispensable pour mieux agir ensemble ! Comment ? Par l’intelligence collective, en convoquant notre mémoire collective !

Nous créerons ainsi un climat plus favorable à la fraternité, à la créativité, à l’amour et à la tolérance, gage d’un environnement véritablement propice pour tracer de façon durable, les sentiers qui mènent au développement endogène.

Nous pouvons le faire ! Nous devons le faire ensemble !

Bonne et heureuse année 2024. #lefasodabord !

Dr Harouna KABORÉ

Ancien Ministre du Burkina

Président de ENDOGÈNE

