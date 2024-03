8-Mars : L’Association des femmes entrepreneures organise une randonnée pédestre à l’honneur des femmes FDS et VDP

L’Association des femmes entrepreneures a saisi l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme pour magnifier les femmes Forces de défense et de sécurité (FDS) notamment de la Gendarmerie nationale, Police nationale, Police municipale, des douanes, de la Garde de sécurité pénitentiaire, des Eaux et forêts et celles volontaires pour la défense de la partie (VDP) à travers une randonnée pédestre ce vendredi 8 mars 2024, à Ouagadougou.

Pour l’Association des femmes entrepreneures, le 8-Mars est une occasion pour célébrer la force, la résilience et l’engagement de ces femmes exceptionnelles au sein des forces combattantes qui contribuent chaque jour à la reconquête du territoire national pour un Burkina de paix.

C’est un circuit de 7 km que ces femmes forces combattantes ont parcouru dans cette matinée du 8 mars 2024 accompagnées des femmes de l’Association, sous escorte de la Police municipale, de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale.

«Nous avons décidé de célébrer le 8-Mars cette année d’une autre manière. Généralement, ce sont des festivités et des réjouissances mais cette année, nous avons décidé de célébrer la femme d’une autre manière à travers cette randonnée pédestre», a expliqué Fatoumata Koudougou, présidente de l’Association.

Cette activité qui est à sa deuxième édition n’avait pas mis la femme en avant lors de la première édition, selon Fatoumata Koudougou. «Mais cette année, vu le contexte sécuritaire, nous avons décidé de mettre à l’honneur des femmes VDP et FDS afin de magnifier leur engagement dans la reconquête de notre territoire national», a-t-elle éclairé.

Selon la présidente de l’Association des femmes entrepreneures, l’objectif recherché à travers cette activité est que les Burkinabè sachent qu’il y a des femmes qui sont au front et qui se battent pour la survie du pays. «Il y a des femmes jour et nuit qui ne dorment pas, qui sont là pour que le pays ait la paix, d’où notre activité de ce matin qui vise à magnifier ces dernières et à leur rendre hommage », a-t-elle souligné.

Outre cette randonnée pédestre, il est prévu également d’autres activités notamment une séance de fitness et le partage d’informations avec des nutritionnistes.

En rappel, l’Association des femmes entrepreneures est une association à but non lucratif avec pour objectif principal de contribuer à l’automatisation financière des femmes et des jeunes filles.

