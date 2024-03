publicite

Le laboratoire Genre et Développement de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou et ses partenaires ont rendu hommage à Fatoumata Badini /Kinda, professeure de sociologie admise à la retraite le jeudi 7 mars 2024 à Ouagadougou. Un hommage rendu à travers une œuvre collective intitulée « Genre, Société et développement en Afrique ».

Professeure titulaire admise à la retraite, Fatoumata Badini/Kinda est l’une des pionnières du département de sociologie en particulier du laboratoire genre et développement de l’université Joseph KI-Zerbo de Ouagadougou. Pendant plusieurs années, elle a contribué au rayonnement de la recherche dans le domaine de la sociologie en particulier celui du genre.

A l’occasion du 8 mars, journée internationale dédiée aux droits de la femme, ce laboratoire genre et développement a décidé de rendre un vibrant hommage à cette « éminente chercheure » à travers un ouvrage collectif. Intitulé « Genre, société et développement en Afrique », cet ouvrage est constitué de cinq (05) axes majeurs dont 23 articles scientifiques. Édité à l’Harmatan/ Burkina, ce document de 535 pages décline les valeurs de la professeure Fatoumata Badini/Kinda.

En effet, il retrace les causes défendues par la professeure Fatoumata Badini/Kinda, en mettant en exergue sa trajectoire de sociologue. Selon la responsable du laboratoire genre et développement de l’université de l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, Professeure Valérie Rouamba/Ouédraogo, la production de cet ouvrage est une initiative qui vise à rendre hommage à la professeure Fatoumata Badini/Kinda pour sa contribution au rayonnement de la recherche dans le domaine du genre.

« Tout d’abord, elle a été la toute première responsable du laboratoire crée en 2013 et jusqu’à lorsqu’elle partait à la retraite. Et nous avons fais cet ouvrage pour lui rendre hommage, pour marquer nos pas à la grande production, à la place qu’elle a occupée dans les recherches dont la problématique traite le genre. Elle a été la première à s’intéresser à la question du genre dans le paysage burkinabè. Son parcours est un exemple pour les jeunes et on voulait que cette référence soit pérenne », a-t-elle souligné.

Professeure Fatoumata Badini/ Kinda a exprimé sa satisfaction à l’endroit de ses collègues pour l’hommage rendu. Elle a tenu à saluer l’initiative et marquer sa reconnaissance à l’endroit des chercheurs des différentes universités et institutions qui ont contribué à la rédaction de l’ouvrage.

« C’est un moment fort d’émotion pour moi. Je salue l’initiative qui est celle du laboratoire genre et développement et de ces partenaires d’avoir émis l’idée de produire un ouvrage à mon nom qui servira pour les générations futures et qui va répondre aux préoccupations des acteurs. Je souhaite un bon vent à l’ouvrage. Quand on parle de genre, on parle des hommes, on parle des femmes mais beaucoup plus sur des femmes », a-t-elle exprimé.

En rappel le laboratoire genre et développement de l’université Joseph Ki-Zerbo a été créé en 2013. L’ouvrage est disponible au centre d’Excellence Africaine, au laboratoire genre et développement à l’université Joseph Ki-Zerbo, à la librairie universitaire au prix unitaire de 25.000 FCFA.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

