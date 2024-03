Conseil Supérieur de la Communication : Fousséni KINDO et Ghildas OUEDRAOGO installés dans leurs fonctions

publicite

Le Président du Conseil Supérieur de la Communication (CSC, Idrissa OUEDRAOGO, a installé ce lundi 11 mars 2024, Fousséni KINDO et Abdoul-Azizz Ghildas OUEDRAOGO dans leurs nouvelles fonctions.

Nommés, en conseil des Ministres en sa séance du 06 mars 2024, Fousséni KINDO est désormais le Directeur de cabinet de l’organisme de régulation des médias et Abdoul Azizz Ghildas OUEDRAOGO, Directeur de la Communication et des Relations Publiques.

Les nouveaux directeurs ont reçu leurs certificats de prise de service et les félicitations, après lecture des différents actes par le président. Ces nouveaux cadres arrivent à un moment où le CSC amorce sa modernisation et sa restructuration pour répondre aux défis actuels. Le DIRCAB et le DCRP se sont donc engagés à donner le meilleur d’eux-mêmes afin de contribuer efficacement au rayonnement et à la promotion du Conseil supérieur de la communication.

Aussitôt installés, les directeurs ont eu une séance de travail avec leur équipe. Le Directeur de cabinet a signifié au personnel son attachement aux valeurs de la République. Pour lui, cette nouvelle mission ne constitue pas un privilège mais plutôt un défi à relever. A entendre Fousséni KINDO, le respect des procédures constituera l’ancrage de l’exécution de la mission. Il a aussi demandé l’accompagnement de l’ensemble de l’équipe, pour terminer.

Le Directeur de la Communication et des Relations Publiques Abdoul Azizz Ghildas OUEDRAOGO a, quant à lui rappelé l’importance de la DCRP dans une institution comme le CSC, avant d’inviter le personnel à fédérer leurs énergies et à privilégier le dialogue pour la réussite de la mission. Les échanges ont permis aux nouveaux Directeurs de non seulement créer le contact avec les nouveaux collaborateurs mais aussi s’imprégner du fonctionnement de de l’institution.

Le personnel a rassuré aux nouveaux directeurs leur disponibilité à les accompagner pour la réussite de leurs missions.

Avant de rejoindre le CSC, Fousséni KINDO était journaliste à la télévision nationale et Abdoul-Azizz Ghildas OUEDRAOGO, Chef de Département Communication du Projet d’appui à la croissance économique urbaine et à la gouvernance métropolitaine du grand Ouaga (PAGO).

Source : DCRP CSC

