6e édition tournoi pétanque Buayaba : Sountong Nooma prend sa revanche sur l’AS Post

L’équipe de Sountong Nooma a pris sa revanche sur celle de l’AS Post à l’occasion de la cinquième édition du Tournoi de pétanque Buayaba organisé par l’ancien ministre Mathias Tankoano. La cinquième édition s’est disputée le dimanche 10 mars 2024 à Ouagadougou.

La finale de l’édition 2023 est restée en travers de la gorge de l’équipe de Sountong Nooma. Cette année-là, elle avait été battue en finale de la Coupe Buayaba de pétanque. Cette fois, l’équipe de Sountong Nooma n’entendait pas se laisser dominer par son rival, l’AS Post. Pour les amateurs du pétanque, c’était encore une finale de rêve entre deux des équipes les plus en vue du Burkina Faso en matière de tirs d’adresse.

Moustapha Baguian, Patrice Tiemtoré et Idrissa Zongo de Sountong Nooma arrachent la première mène avec un score de 3 à 0. Les expérimentés, le détenteur du trophée composé de Nestor Zoromé, Ousmane Ouédraogo et Roger Zoungrana, ne sont aucunement impressionnés. La triplette reprend l’avantage (3-5) à la deuxième mène.

Pour ne pas commettre la même erreur que l’année passée, Sountong Nooma se reconcentre et remporte la troisième mène (2-0) pour égaliser (5-5). Elle va dominer son adversaire durant les mènes suivantes pour arriver au score de 9 à 5 dans une partie qui se remporte à 13 points. À la sixième mène, alors que Sountong Nooma semblait avoir l’avantage dans le match, elle se voit coiffer en toute fin de partie pour en venir à 9 à 7. Cela a pour effet de galvaniser l’équipe de Sountong Nooma qui se met plus au sérieux et s’impose (13-7).

228 triplettes engagées

Sountong Nooma s’adjuge le trophée devant les 228 autres triplettes ayant pris part à cette cinquième édition. Le vainqueur remporte la somme de 500 mille francs CFA tandis que l’AS Post se console avec 300 mille francs CFA. L’équipe de Neeb Nooma, classée 3e, et Espoir repartent chacune avec la somme de 150 mille francs CFA plus la médaille de bronze.

Dans la catégorie consolante, le club de Buayaba est reparti avec la somme de 150 mille francs CFA. « Aujourd’hui, la pétanque au Burkina Faso, qui était considérée comme un loisir, est devenue un sport pour tous les âges.

Pour nous, contribuer au développement de cette discipline, c’est non seulement participer à cet effort de cohésion sociale, de résilience mais surtout de donner l’occasion aux jeunes du Burkina Faso de se retrouver, qu’ils prennent conscience que c’est important d’avoir des loisirs qui sont nobles et qui développent non seulement le corps mais aussi l’esprit », a souligné Mathias Tankoano, le promoteur du tournoi Buayaba de pétanque.

Le thème retenu pour cette cinquième édition était « Sport, facteur de résilience et de cohésion sociale ». Mathias Tankoano estime que le contexte national au Burkina Faso doit conduire les Burkinabè à être résilients. C’est ainsi qu’il dit contribuer à cette résilience à travers ce tournoi.

Une compétition salutaire

« Sur le plan de la cohésion sociale, cela permet aujourd’hui, face à notre pays qui est vraiment dans une situation extrêmement difficile, que nous puissions nous unir pour aller de l’avant, pour nous retrouver autour des autorités afin que le pays puisse retrouver la paix et la sécurité et amorcer son développement.

Voilà les raisons qui nous ont amenés, malgré la situation difficile, à pouvoir tenir cette 5e édition. Je remercie les parrains, les amis et partenaires qui ont accepté d’accompagner cette édition. Pour la 6e édition, nous comptons l’élargir aux pays amis », insiste Tankoano.

Le ministère en charge des sports était représenté à ce tournoi par le secrétaire technique de la relève sportive Abdallah Golo. Il a salué l’organisation de cette compétition qui donne une compétition de plus aux boulistes burkinabè.

« C’est une très noble initiative de Monsieur le ministre Mathias Tankoano qui aime la discipline, qui s’investit en ressources humaines, matérielles et tout ce qu’il faut. Nous pensons que cette initiative mérite d’être accompagnée toujours si nous voulons que la pétanque se développe », a affirmé Abdallah Golo.

Parrain de cette compétition, Boureima Koanda, également président de l’équipe Sountong Nooma « au Burkina Faso, chacun a un sport qu’il aime ». « Nous, c’est la pétanque qui est notre passion. C’est pourquoi nous soutenons cette discipline sportive. C’est pour cela que nous avons décidé d’accompagner Mathias Tankoana. De telles initiatives vont permettre à la discipline de se développer », a-t-il précisé.

L’AS Post devra ruminer cette défaite jusqu’à l’année prochaine pour reprendre son titre perdu. Ça tombe bien. Mathias Tankoana est déjà lancé à la préparation de la 7e édition.

