Plan International Burkina Faso offre un lot de matériels au ministère en charge de l’action humanitaire

Plan International Burkina Faso a offert un lot de matériels informatiques et péri-informatiques ainsi que de la logistique d’une valeur de 28 750 340 FCFA à la Direction des Études et des statistiques sectorielles (DGESS) du Ministère de la Solidarité, de l’Action Humanitaire, de la Réconciliation Nationale, du Genre et de la Famille, ce mardi 19 mars 2024 à Ouagadougou.

06 ordinateurs de bureau ; 02 ordinateurs portables ; 26 tablettes ; 26 power bank ; 07 motos et 08 imprimantes, c’est la composition du don de Plan International Burkina Faso à la Direction des Études et des statistiques sectorielles (DGESS) du Ministère de la Solidarité, de l’Action Humanitaire, de la Réconciliation Nationale, du Genre et de la Famille.

Ce don de matériels, d’une valeur de 28 750 340 FCFA représente un engagement de Plan International Burkina Faso envers le renforcement de la capacité de la Direction des Études et des statistiques sectorielles (DGESS) dans la collecte et le traitement des données liées à l’enfant.

« Ce sont là des outils précieux pour soutenir vos efforts dans la collecte, l’analyse et l’évaluation des données essentielles pour le développement social et humain du Burkina Faso. Cet outil permettra de renforcer la protection des enfants et des jeunes vulnérables, en améliorant la collecte et l’analyse des données sur les cas de violence, d’exploitation et d’abus afin de permettre au gouvernement de prendre les meilleures décisions et de peaufiner sa stratégie afin que le Burkina puisse atteindre les ODD d’ici 2030 et être la meilleure performance de la région, du continent et pourquoi pas du monde », a fait entendre Karl-Frédérick Paul Estrada, représentant résident de Plan International au Burkina Faso.

Avec le contexte humanitaire difficile que traverse le Burkina Faso, le Ministère de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille a entrepris la mise en place d’un système informatisé de gestion de cas des enfants vulnérables dénommé Child Protection Information Management System (CPIMS+) ou Système de gestion des informations liées à la protection de l’enfant à travers la plateforme Primero depuis 2018 sous la lead de la DGESS.

« Pour veiller à la protection de l’enfant, il nous faut des statistiques fiables et actualisées. Le matériel que nous venons de recevoir vient renforcer les capacités du ministère dans la collecte et le traitement de ces statistiques », a souligné Nandy Somé/Diallo, Ministre de la Solidarité, de l’Action Humanitaire, de la Réconciliation Nationale, du Genre et de la Famille.

En rappel, ce don s’inscrit dans le cadre du projet « Ensemble pour un avenir meilleur-Renforcer la résilience et la cohésion sociale des communautés et des structures dans le Sahel central, financé par le Ministère fédéral Allemand de la coopération internationale et du développement (BMZ), un projet sous régional qui couvre les trois pays du Sahel central, à savoir le Mali, le Niger et Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24

