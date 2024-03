Évaluation des membres du gouvernement : Un taux d’exécution global moyen de 84,31 % sur l’ensemble des 20 contrats d’objectifs

publicite

Le lundi 18 mars 2024, à l’issue de l’évaluation des ministres au titre de leurs contrats d’objectifs, le secrétaire général de la Primature, Abdou Salam Gampené a fait une synthèse des différents entretiens afin d’expliquer le bien fondé de cet exercice imposé aux membres du gouvernement Kyelem. Il a fait savoir que cet exercice permet au chef de l’exécutif de se faire une idée de l’état de mise en œuvre des contrats d’objectifs qu’il a assignés aux différents ministres au début de l’année 2023.

Selon Abdou Salam Gampené, il ne s’agissait pas d’attribuer une note à chaque ministre mais plutôt d’évaluer le taux d’exécution physique de leurs contrats d’objectifs. «Autrement dit, le taux d’exécution physique c’est quoi ? C’est faire le rapport entre le nombre d’activités réalisées sur le nombre d’activités attendues. C’est la photographie de leurs performances au 31 décembre 2023.

C’est la photographie de leurs performances au 31 décembre 2023», a-t-il précisé. Il a rappelé que l’évaluation des membres du gouvernement ne consiste pas à mettre les ministres en concurrence mais «l’exercice c’est de ne pas naviguer à vue » pour permettre d’avoir une vision programmatique de ce qui est attendu des différents ministres.

«Le bilan au 31 décembre 2023, fait ressortir ce qui suit. On a six contrats d’objectifs qui ont connu des taux de réalisation supérieur à 90%, ce qui est conformément aux critères d’appréciation jugés excellents.

On a dix contrats d’objectifs qui ont un taux de réalisation compris entre 80 et 90%, ce qui est aussi au regard des critères d’appréciation jugé très satisfaisant. Il en découle cependant ce qu’on appelle un taux d’exécution global moyen de 84, 31 %, si on prend en compte, l’ensemble des 20 contrats d’objectifs », a-t-il rapporté.

Aussi, est-il revenu sur quelques instructions complémentaires que le Premier ministre avait données aux ministres qui n’étaient pas forcément contenues dans leurs contrats d’objectifs.

«Cette occasion (évaluation, ndlr) a servi de plateforme pour passer en revue ces différentes instructions ou orientations . Ainsi donc sur 84 instructions qu’il avait formulées 71 ont été mises en œuvre. Autrement dit, cela donne un taux d’exécution de 84, 5% ce qui est fort appréciable », a-t-il soutenu.

