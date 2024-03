Tenkodogo : Les violences basées sur le genre au cœur d’un panel

publicite

Le 20 Mars 2024, s’est tenu dans la salle de conférence Yennenga de Tenkodogo, un panel contre les Violences Basées sur le Genre sous l’initiative de l’Action Citoyenne pour le Développement de la Paix.

L’Association Action Citoyenne pour le Développement de la Paix (CiDeP) soutenue par Oxfam international et le Programme de Coopération Volontaire à travers l’initiative « TEENG-TEELE » a organisé au profit de la ville de Tenkodogo, un Panel de la masculinité positive contre les violences basées sur le genre.

Avec la participation effective du représentant des guides religieux, des femmes, des élèves et étudiants, ce panel a été animé par Charif KOANDA, chargé du suivi et d’évaluation de l’Action CiDeP, Mr Gaston BANGRE, point focal de l’association Action CiDep, Wilfried SEBGO, consultant en genre et paix.

Il s’est agi pour eux de lever les zones d’ombre sur l’égalité du genre et sur la masculinité positive. Selon Mr Wilfried SEBGO, l’égalité du genre désigne l’égalité au niveau des chances, des opportunités pour les hommes et les femmes sur tous les plans. Quant à la masculinité positive, elle fait allusion aux comportements favorables des hommes à l’égard des femmes.

Il a cependant regretté que ces notions soient encore sous l’influence des préjugés. C’est Abibata KABRE, juriste, membre de l’Association des femmes juristes qui a analysé la question des VBG sous l’angle du Droit.

Des femmes leaders ont aussi été invitées à partager leurs expériences. Il s’agit notamment de Mme BALIMA, coordinatrice régionale des femmes du Centre-Est, Awa Ly connue sous l’appellation « Maman jeunesse », membre des femmes médiatrices du Faso, Mme KERE, femme entrepreneure.

Dans une ambiance détendue, ces femmes leaders ont à tour de rôle partagé leurs expériences de vie dans le but de montrer que les femmes peuvent bien participer au développement de la société en s’impliquant activement dans les divers secteurs d’activités malgré les difficultés. Pour Mme KERE, la masculinité positive est très importante pour la femme car elle lui permettra d’être plus épanouie.

En marge de cette activité une équipe de médecins a été invitée pour une séance gratuite de dépistage du cancer de sein et du col de l’utérus. Le panel s’est terminé par un cross populaire symbolique qui selon Mr KOANDA est un signal fort qui témoigne que les hommes ont accepté et s’engagent désormais à marcher aux côtés des femmes pour une société de paix.

Oumou SANA

Correspondante de Burkina24 à Tenkodogo

