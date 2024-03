Internet : Orange Burkina Faso annonce le rétablissement à 100% de la situation, grâce aux solutions alternatives et lance des mesures de soulagement

publicite

Du 14 au 15 mars 2024, le Burkina Faso s’est retrouvé dans une situation presque « sans internet ». Les responsables du réseau mobile Orange Burkina Faso, ont tenu, le mercredi 20 mars 2024 à Ouagadougou, à rassurer l’opinion sur le retour à la normale de la fluidité de la connexion internet au Burkina Faso (à 100%). Ils ont, à l’occasion, annoncé le remboursement des forfaits internet des clients qui ont vu leur forfait expirer mais aussi le prolongement de la validité de ceux déjà en cours.

D’importantes coupures d’Internet ont affecté plusieurs pays africains en raison d’anomalies concernant plusieurs câbles sous-marins, selon les premières informations. Le mercredi 20 mars 2024, des responsables du réseau de téléphonie mobile Orange Burkina ont confirmé cette version tout en assurant avoir le contrôle de la situation à travers des solutions alternatives.

«Sur 5 câbles au large de la côte de l’Afrique de l’ouest (16 pays), 4 câbles ont été sectionnés. Les câbles qui sont endommagés ne sont pas encore réparés mais grâce aux solutions alternatives nous avons maintenant la capacité nécessaire pour satisfaire notre expérience client», a déclaré le Directeur Technique de Orange Burkina Faso, Mathurin Kouassi.

Cette solution, il s’est agi pour Orange Burkina Faso d’augmenter les corridors qui n’étaient pas impactés (50%) tout en cherchant de nouveaux corridors en attendant que la situation soit rétablie à la source. C’est donc après l’expérimentation de toutes ces solutions qu’en deux jours, selon le Directeur Technique, « Orange Burkina Faso peut assurer avoir maîtrisé la situation avec ses solutions alternatives ».

« La capacité qui était au départ de 50% est aujourd’hui revenu à 100% », a insisté Mathurin Kouassi avant de citer les probables raisons de ce cas de force majeure. Il a cité entre autres l’usure des câbles, des évènements sismiques (80%) et probablement l’impact d’un bateau.

« On espère que d’ici la fin du mois, ça va être fait. Notre priorité, c’était de trouver des solutions alternatives. Bien attendu, on annonce deux semaines et on espère que d’ici le 10 avril, ces câbles seront réparés », a souhaité Mathurin Kouassi.

C’est donc dire que la solution est 100% réglée en attendant que le problème soit réglé au large des côtes. Par ailleurs, selon Yasmina Ouédraogo/Traoré, Directrice de l’Expérience Client, dès l’annonce de la situation, son département a entrepris une communication 360° pour mettre le client au parfum de la situation. Après, cette communication a été maintenue jusqu’à ce que la situation soit maîtrisée.

C’est pourquoi, après tout ce désagrément, elle a annoncé des mesures compensatoires au profit des abonnés. Il s’agit du remboursement des forfaits internet des clients qui ont vu leur forfait expirer mais aussi le prolongement de la validité de ceux déjà en cours.

« Dès les premiers incidents, nous avons mis en place une communication 360°. Malgré le fait que cet incident est un cas de force majeure, un cas indépendant de la volonté des uns et des autres, nous avons néanmoins pris la décision de soulager nos clients », a-t-elle conclu.

Orange Burkina est une société qui embauche environ 700 personnes directes et 100.000 personnes indirectes au Burkina Faso.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

