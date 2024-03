C’est parti pour la 1re édition des 48 heures de la femme burkinabè Individual Police Officer (IPO)

publicite

Les ministres en charge de l’administration territoriale, Emile Zerbo et du genre, Nandy Somé ont procédé au lancement des activités des 48 heures de « Individual Police Officer » (IPO) burkinabè à l’école nationale de police ce jeudi 28 mars 2024 à Ouagadougou. Pendant deux jours, des hommages seront rendus aux femmes FDS engagées.

Elles sont des femmes policières et gendarmes de grades confondus à se réunir, ce jeudi 28 mars 2024 pour le lancement des activités de la première édition des 48 heures de l’Individual Police Officer (IPO).

La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Émile Zerbo, et celui en charge de la solidarité nationale et du genre, Nandy Somé.

La tenue de ces 48 heures vise à rendre hommage aux femmes Forces de défense et de sécurité (FDS) burkinabè pour leur engagement dans les différentes missions de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique et dans le monde.

Le ministre en charge de l’administration territoriale, Emile Zerbo, a, dans son discours d’ouverture indiqué que plusieurs femmes burkinabè ont participé à des missions des Nations Unies pour le maintien de la paix et leurs mérites sont reconnus à travers des prix d’excellence. Il a invité ces femmes à être des repères pour la jeune génération en partageant leurs expériences.

« Nos braves sœurs et gendarmes ont participé à plusieurs opérations de maintien de la paix aux Nations Unies où elles ont été consacrées à plusieurs reprises. Cette journée est non seulement, une journée d’hommage à ces dames mais aussi un moyen d’échanges entre les premières, les plus expérimentées et les moins expérimentées afin qu’elles puissent toujours hisser le drapeau du Burkina plus haut », s’est-il exprimé.

Quant au ministre en charge du genre, Nandy Somé/Diallo, par ailleurs marraine de cette activité, elle a indiqué que la femme est un acteur majeur de maintien de la paix et de sécurité. Elle contribue ainsi aux opérations de maintien de la paix dans les missions de l’ONU.

« La femme policière et gendarme a un rôle à jouer dans la promotion de la paix et de la sécurité. Ces 48 heures sont une occasion de leur rendre hommage, de les féliciter mais surtout encourager la jeune génération à s’engager », a-t-elle indiqué.

Une table ronde, des conférences et des témoignages sont entre autres les principales activités de ces 48 heures d’Individual Police Officer (IPO) du Burkina Faso.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

