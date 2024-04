Burkina Faso : Le CHU Yalgado Ouédraogo passe en revue ses actions de prise en charge des patients en 2023

publicite

Le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo a procédé ce vendredi 5 avril 2024 à Ouagadougou à la revue de ses activités de prise en charge des patients au cours de l’année 2023. Des actions jugées satisfaisantes et une occasion pour les premiers responsables de formuler des perspectives.

Pour offrir des soins de qualité aux patients admis à l’hôpital Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou et pour se projeter vers l’avenir, les premiers responsables de l’hôpital ont passé en revue les acquis obtenus au cours de l’année 2023 en matière de prise en charge des patients.

Au total, 136 945 consultations et 16 734 opérations chirurgicales ont été réalisées dont 4 125 en gynécologie obstétrique au cours de l’année 2023. En plus de ces chiffres, 9 527 accouchements, 579 406 examens biomédicaux et une estimation de 20 300 examens d’imageries médicales ont également été réalisés.

Pour les premiers responsables de l’hôpital, ces chiffres montrent que le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) reste l’hôpital de référence au Burkina Faso. « Ces chiffres démontrent que le CHU-YO, hôpital de référence national, est loin d’être dépassé par les autres hôpitaux du Burkina Faso.

Jusqu’à preuve du contraire, aucune structure de santé dans le pays n’atteint ce niveau de prestation de santé en une année. Plus spécifiquement, dans les services de traumatologie et de neurochirurgie qui reçoivent surtout les cas d’accidents, c’est un total de 8 324 patients qui y ont été pris en charge au cours de l’année 2023 », a expliqué Ousmane Néré, Directeur général de l’hôpital Yalgado Ouédraogo.

« Quant à la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins, elle est effective au CHU-YO et 17 639 patients en ont bénéficié à travers plus de 420 000 actes. Dans la lutte contre l’épidémie de dengue, 835 cas confirmés ont été pris en charge », a poursuivi Ousmane Néré.

Du côté de l’amélioration des conditions de travail, des initiatives ont été prises avec le soutien du ministère en charge de la santé et de la Présidence du Faso.

Il s’agit notamment de l’extension du bâtiment des urgences traumatologiques, de la réfection et de l’extension de la neurochirurgie, de l’installation de conteneurs en neurologie et en cardiologie, de la dotation du CHU-YO en IRM par le gouvernement, et de la réalisation de passerelles d’accès à la maternité et au bâtiment central.

Malgré ces acquis, l’hôpital rencontre toujours des difficultés d’ordre technique et logistique dans son fonctionnement. L’optimisation des 19 blocs que compte l’hôpital, l’opérationnalisation des unités de soins intensifs et la mise en place d’un service d’exploration fonctionnelle, le renouvellement des lits d’hospitalisation et la réalisation d’un parking, ainsi que l’acquisition d’autres matériels et équipements, sont les défis actuels de l’hôpital pour assurer au mieux sa mission de prise en charge de qualité au profit des patients.

Amidou OUEDRAOGO et Fayssal COULIBALY (Stagiaires)

Burkina 24

