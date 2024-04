Burkina Faso : Des jeunes leaders en conclave pour la promotion de l’AES

publicite

Le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi à travers la direction générale de la jeunesse et de l’éducation permanente a organisé le vendredi 12 avril 2024 à Ouagadougou une conférence publique autour du thème « Rôle et place de la jeunesse dans le processus de construction de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ».

Permettre à la jeunesse de mieux cerner son rôle et sa place dans le processus de construction de l’Alliance des États du Sahel (AES), telle est la motivation première de la direction générale de la jeunesse en initiant cette conférence publique. En d’autre terme, l’objectif recherché est de susciter et favoriser les relations de partenariats entre les leaders des organisations de jeunesse de l’AES.

Moumouni Dialla, président du conseil national de la jeunesse du Burkina Faso a dès l’entame de ses propos souligné le bien-fondé de la création de l’AES ainsi que les avantages que cette union pourraient engendrés. « Il viendra dans un premier temps du point de vue renseignement de se partager mutuellement toutes les informations de la sécurisation de notre espace. Aussi, c’est un cadre dans lequel les populations auront librement leur droit d’aller et de revenir sans être inquiétées dans leur espace », a-t-il apprécié.

Pour la réussite des objectifs assignés par l’AES, Moumouni Dialla a indiqué qu’il revient à la population de façon générale et particulièrement à la jeunesse de porter le flambeau pour la réussite de l’organisation. A cet effet, il les a exhortés de faire preuve de solidarité afin de relever les défis de l’espace du sahel.

« La force d’un pays c’est sa jeunesse. Lorsque la jeunesse est décidée et débout, les choses les plus petites deviendront les choses les plus grandes. Nous avons foi au regard de la détermination de l’ensemble des jeunes de l’espace du sahel que les jeunes peuvent bien accompagner la construction et la consolidation de cet instrument », a-t-il soutenu.

La conférence publique est placée sous la présidence du ministre en charge de la jeunesse Dr Boubakar Sawadogo. Pour lui, la jeunesse étant le socle de tout développement, il leur revient de prendre leur responsabilité en s’engageant dans les chantiers de développement pour amorcer le processus de la construction de l’AES. « Nos pays étant à un tournant décisif, la jeunesse doit s’assumer devant l’histoire en se mobilisant autour des autorités afin de contribuer efficacement à assurer la souveraineté de nos États », a-t-il souligné.

Pour rappel, c’est le 16 septembre 2023 que le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont conclu un pacte de défense mutuelle dans la lutte contre le terrorisme au sahel. Ainsi n’acquit l’Alliance des États du Sahel…

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

