Le Colonel Assimi GOÏTA a échangé avec la Communauté malienne du Burkina Faso

Dans le cadre de sa visite d’amitié et de travail au Burkina Faso, le Président de la Transition du Mali, le Colonel Assimi GOÏTA, a rencontré, le mardi 25 juin 2024, la communauté malienne résidant à Ouagadougou. L’événement, qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale, a été marqué par des échanges francs et constructifs sur l’avenir du Mali et les nouvelles orientations des autorités de la Transition.

Lors de son adresse à ses compatriotes du Burkina Faso, le Président de la Transition a abordé la situation actuelle du pays, soulignant les défis, mais également les progrès réalisés depuis le début de la Transition. « Nous sommes à un tournant crucial de notre histoire nationale. La Transition vise à restaurer la stabilité, renforcer la gouvernance et répondre aux aspirations légitimes du peuple malien pour un avenir meilleur », a déclaré le Chef de l’État, sous les applaudissements nourris de l’audience.

Tout en remerciant la communauté malienne du Burkina Faso pour leur participation aux Assises nationales de la refondation et au Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation ainsi qu’au référendum, le Président GOÏTA a aussi prêté une oreille attentive aux doléances de la communauté malienne. Des préoccupations d’ordre administratif ont été soulevées afin d’améliorer les services consulaires et de simplifier les procédures administratives pour faciliter la vie des Maliens résidant à l’étranger.

La communauté malienne vivant au Faso, représentée par des associations, a exprimé sa gratitude pour cette rencontre franche et constructive. « Nous nous sentons écoutés et pris en considération. C’est un pas significatif vers une meilleure collaboration entre les autorités de la Transition et la diaspora malienne », a commenté le porte-parole de la communauté malienne.

Cette rencontre avec la communauté malienne a constitué la dernière étape de cette visite du Président de la Transition SE le Colonel Assimi GOÏTA à Ouagadougou, au Burkina Faso. À son départ pour Bamako, il a été accompagné par son homologue, le Capitaine Ibrahim TRAORE, avec tous les honneurs.

Source : Présidence de la République du Mali

