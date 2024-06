Burkina Faso : Le gouvernement lance le recrutement de 1158 militaires de niveau baccalauréat

publicite

Le ministère burkinabè de la Défense vient de lancer le recrutement de 1158 élèves sous-officiers d’active au profit des candidats à la carrière dans les forces armées burkinabè, de niveau baccalauréat ou équivalent, pour le cycle 2024-2026 de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active de Kamboinsé. C’est ce qu’a annoncé l’Agence d’Information du Burkina (AIB).

Les candidatures ouvertes à partir du 28 juin, concernent les civils de nationalité burkinabè, âgés de 20 ans à 25 ans et aptes à la formation militaire, selon un communiqué du ministère de la Défense rendu public ce mardi 25 juin 2024, à Ouagadougou.

Le communiqué indique que les candidats seront soumis à des épreuves en mathématiques, en français et en culture générale avant des tests médicaux d’aptitude.

Le Burkina Faso, engagé dans une lutte pour sa souveraineté, renforce régulièrement ses équipements et ses effectifs militaires et paramilitaires et forme les civils aux valeurs du patriotisme.

Le 22 juin dernier, le Premier ministre Dr Apollinaire Kyelem de Tambela a lancé le recrutement de 2400 jeunes âgés de 18 à 35 ans, au titre du Service national patriotique.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB)

