« Je suis jeune et épanoui » acte 3 : Une séance aérobic pour préparer le mental de la jeunesse à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

La troisième édition de l’initiative dénommée « Je suis jeune et épanoui » continue son bonhomme de chemin. Le samedi 16 novembre, elle s’est poursuivie à travers une séance aérobic dans le quartier Somgandé de Ouagadougou. L’objectif de cette communion est, selon les organisateurs, de préparer le mental de la jeunesse à la réussite.

La suite après cette publicité

Après des conférences et des panels développés autour de la réussite à travers l’éveil spirituel, l’association Oneshiphore, en collaboration avec Oneshiphore Group poursuit les objectifs assignés à la troisième édition de « je suis jeune et épanoui ». Cette fois-ci, c’était autour du sport pour préparer le mental des jeunes, à écouter Arsène Rouamba, promoteur de l’événement.

« L’objectif de cette activité, nous avons eu des conférences pour amener les jeunes à prendre leurs destins en main. Quand on parle de réussir sa vie, on parle du corps, de l’âme et de l’esprit. Quand on parle de réussite il faut avoir un corps bien portant. Nous le faisons chaque année pour rappeler à la jeunesse que pour réussir il faut aussi avoir un corps saint avant », a expliqué Arsène Rouamba.

Les jeunes sont sortis nombreux. Le promoteur a salué l’engouement autour de cette édition. « Chaque année au fur et à mesure on voit que les jeunes sont contents. Nous avons vu l’évolution et l’enthousiasme des jeunes car ils voient que c’est leurs destins qui est en train de changer », a-t-il salué.

C’est ce qu’a reconnu Dorcasse Compaoré, l’une des participantes qui a salué la pertinence du sport pour elle et ses camarades. « Je suis très contente, on a beaucoup apprécié, on a fait le sport, on a beaucoup transpiré. Avant ça nous avons eu des conférences avec Smarty, Monsieur Bandé et une conférence avec le révérend Raoul Wafo qui nous a été bénéfique », s’est réjouie cette participante.

L’édition se poursuit. A écouter Arsène Rouamba, après toutes ces conférences, il y aura des séances de Monitoring pour encadrer les jeunes afin de consolider les acquis.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite