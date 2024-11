Colloque des soins infirmiers obstétricaux : Le Burkina Faso fin prêt pour tenir l’activité

publicite

Les infirmiers, les Sages-femmes et Maïeuticiens du Burkina ont tenu une conférence de presse le lundi 18 novembre 2024. Le but a été d’annoncer la tenue du 22 au 24 novembre 2024 à Ouagadougou de la deuxième édition du Colloque Africain des soins infirmiers et obstétricaux (CASIO). L’honneur est revenu au Burkina après la Côte d’Ivoire d’organiser cette activité.

Promouvoir les sciences infirmières et obstétricales pour assurer la qualité des soins et la sécurité au profit des populations, tel est l’objectif visé par l’organisation du Colloque Africain des Soins Infirmiers et Obstétricaux (CASIO). En effet, selon Bonvouila Sawadogo, président du comité d’organisation du CASIO, “en Afrique, les prestataires des soins Infirmiers Obstétricaux restent les plus représentatifs dans les systèmes de santé”.

Aussi, il était de bon ton de promouvoir et de perfectionner les acteurs du métier. C’est dans cette optique que l’organisation annuelle du Colloque Africain des Soins Infirmiers et Obstétricaux (CASIO) est née. Pour cette année le thème choisi, c’est “Couverture sanitaire universelle (CSU) en Afrique : Comment relever les défis des ressources humaines ? » L’université de Ouagadougou va accueillir l’événement du 22 au 24 novembre 2024. Il est attendu une quinzaine de pays africains tant au niveau des professionnels expérimentés du domaine que du monde universitaire.

Le Colloque selon M. Sawadogo se veut un cadre de réflexion pour relever les défis humains de la couverture sanitaire universelle, un cadre pour partager des connaissances pertinentes et les expériences cliniques recommandées pour la couverture sanitaire universelle, pour favoriser un environnement propice à l’apprentissage continu et aux échanges pertinents dans la perspective de la couverture sanitaire universelle.

Ainsi, les thématiques qui seront abordées, selon Bonvouila Sawadogo, seront entre autres : “La qualité des soins sécurité des patients et formation des professionnels Infirmiers et sages-femmes/maïeuticiens dans la perspective de la couverture sanitaire universelle”, “couverture sanitaire universelle en Afrique : défis liés à la contribution des professionnels infirmières et sage-femme/maïeuticiens”, etc.

Au total, 600 personnes d’une quinzaine de pays africains sont attendues à Ouagadougou pour ce colloque qui est à sa deuxième édition après celle de la Côte d’Ivoire.

Le budget prévisionnel de cette rencontre continentale est de 45 millions. A ce stade, seulement trois quarts du budget ont été mobilisés. Les organisateurs comptent sur les bailleurs de fonds pour boucler le budget à bonne date et tenir sereinement cette activité qui magnifie le travail des infirmiers et sages-femmes/maïeuticiens africains.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

