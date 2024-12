Le Burkina Faso commémore la Journée Internationale des Volontaires, édition 2024

publicite

Le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a lancé les activités de célébration de la Journée Internationale des Volontaires, édition 2024 au Burkina Faso, ce mardi 03 décembre 2024 à Ouagadougou.

Commémorée conformément à la résolution 40/212 du 17 décembre 1985 des Nations Unies, instituant le 05 décembre de chaque année, Journée Internationale des Volontaires pour le développement économique et social, l’édition 2024 est célébrée au plan national sous le thème « Le volontariat : Pilier de résilience et d’engagement patriotique au service de la Nation ».

Ce thème résonne particulièrement avec la réalité quotidienne du volontaire et traduit la mission choisie, celle d’être des acteurs du changement, des bâtisseurs d’espoir et des défenseurs de la solidarité nationale, même dans les circonstances les plus difficiles.

« Être volontaire, c’est faire le choix de se mettre au service des autres, de répondre aux besoins des communautés, souvent dans des contextes marqués par l’urgence et l’adversité. Nous intervenons dans les zones touchées par les crises sécuritaires, auprès des Personnes Déplacées Internes (PDI), dans les écoles, sur les terrains agricoles et même dans les infrastructures locales.

Notre engagement va bien au-delà des simples tâches que nous accomplissons. Il s’agit de redonner espoir, de restaurer la dignité et de renforcer le lien social. Chaque sourire retrouvé, chaque vie transformée, chaque communauté renforcée est une victoire pour nous », a cité Natacha Wendyam Kiendrébéogo, la représentante des volontaires.

Pour Roland Somda, Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, ce thème combien évocateur, reflète l’essence même du volontariat, où chaque jour, des hommes et des femmes font le choix de se mettre au service de leur communauté, de soutenir les plus vulnérables et de contribuer à la résilience du Burkina Faso.

C’est alors, le lieu pour le ministre de rendre hommage aux volontaires. Il a rappelé que le volontariat, se révèle être un pilier essentiel de résilience dans le contexte national actuel, marqué par des défis majeurs notamment en matière de reconquête du territoire national, de gestion de la situation humanitaire et de la relance du développement économique et social.

« Ce sont des véritables acteurs de développement et de cohésion sociale, qui, souvent dans l’ombre, travaillent sans relâche pour renforcer la solidarité dans nos communautés.

Votre engagement est une preuve tangible de patriotisme et de dévouement, et le gouvernement, à travers le ministère que j’ai l’honneur de diriger, salue votre contribution inestimable. Vous êtes les mains tendues vers ceux qui en ont besoin, les voix de l’espoir, et les piliers d’une nation unie », a-t-il cité.

La Journée Internationale des Volontaires, célébrée du 03 au 05 décembre 2024 au Burkina Faso, est une occasion unique de célébrer l’engagement notamment des volontaires, à travers les activités phares à savoir la Nuit du Volontaire, la Coupe du Volontaire et les Journées Portes Ouvertes organisées, à cet effet.

Ces moments festifs sont non seulement une reconnaissance des efforts des volontaires, mais également une opportunité de sensibiliser le grand public sur l’importance du volontariat et de susciter ainsi de nouvelles vocations.

Akim KY

Burkina 24

