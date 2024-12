1ère édition Festival mini-basket pour apprendre le basketball en s’amusant

publicite

L’ancien basketteur Alain Traoré continue ses activités de promotion du basketball et de formation des jeunes au Burkina Faso. Bientôt, l’entraîneur de l’AS Makadame organise la première édition du festival mini-basket du 20 au 22 décembre 2024 à Ouagadougou. Dans cette interview, Alain Traoré explique les motivations de l’organisation d’un tel festival.

Vous organisez du 20 au 22 décembre, le festival mini-basket, de quoi s’agit-il exactement ?

Il s’agit d’un regroupement qui va se faire avec les enfants de 5 à 12 ans pour leur inculquer une vie sportive à travers le basket sous forme d’ateliers ludiques et éducatifs pendant deux jours.

Quels sont les objectifs visés à travers ce festival de mini-basketball ?

Le Festival Mini-basket a pour objectif de faire découvrir le basket aux enfants de façon ludique à travers de nombreux jeux. Le Mini-Basket initie les jeunes de 5 à 12 ans à la vie sportive en général, et au basket en particulier. Un apprentissage en fonction du niveau de jeu et non des catégories d’âge.

En marge de ce festival, on aura une formation à l’intention des jeunes animateurs et coachs (qui viendront aussi bien à Ouaga que des régions, pour les former à l’encadrement du Mini-basket qui est différent du basket des adultes.

Quelles sont les conditions de participation ?

La participation est entièrement Gratuite et ouvert aux enfants de 05 à 12 ans.

Qu’est-ce que les enfants vont apprendre de plus à travers ce camp de façon concrète ?

Comme je l’ai dit plus haut c’est une initiation au sport et en particulier au basketball, ils vont apprendre le basket en s’amusant, ils feront des exercices éducatifs comme des dessins en lieu avec le basket pour susciter leur génie créatif.

Le festival se tient en deux jours. Est-ce suffisant ?

Effectivement en deux jours ça peut s’avérer peu mais avec les enfants c’est suffisant car les ateliers se passeront matin et soir et c’est lourd. Ce qui serait intéressant c’est la continuité au sein des centres de formation mais malheureusement les clubs burkinabè de basket n’en disposent pas à part l’AS-MAKADAME qui est un centre ayant un terrain adapté à la bonne pratique du Mini-basket, et il va falloir une réflexion sérieuse de la part de nos autorités en charge du sport et du basketball en particulier en la matière pour le devenir même de notre basket basketball car c’est la base du développement de cette discipline.

Que peut-on retenir d’autre ?

Ce que nous pouvons retenir est qu’on ne doit pas considérer les enfants comme des adultes en réduction mais des individus ayant des besoins propres en fonction de leur nature que les entraineurs et les animateurs en charge de l’encadrement des enfants doivent comprendre.

