Lutte contre la cybercriminalité : Un cyber escroc mis aux arrêts par la Police nationale à Ouagadougou

La Division des Investigations Criminelles de la Direction de la Police Judiciaire (DIC/DPJ) de la Police nationale a mis fin aux activités illicites d’un présumé cyber escroc qui s’adonnait entre autres à de l’escroquerie, l’utilisation frauduleuse d’image d’autrui et le proxénétisme via les réseaux sociaux.

Actif sur les réseaux sociaux à travers notamment sa page Facebook dénommée « Agence matrimoniale FDS ou civil », son mode opératoire consistait à publier des photos de filles et dames burkinabè préalablement soustraites frauduleusement à l’insu des intéressées, en faisant croire qu’il s’agit de dames douanières, gendarmettes et policières qui désiraient des unions libres ou de mariage.

Pour entrer en contact avec lesdites dames, il avait laissé un numéro WhatsApp sur lequel on pouvait le joindre. Dès qu’une personne le contactait à cet effet, il lui exigeait des sommes d’argent qui devaient être versées en plusieurs étapes. Une première fois pour recevoir des images des dames pour le choix, une deuxième fois pour recevoir le contact téléphonique de la dame choisie et une troisième fois représentant les frais de carburant de la dame pour se déplacer au lieu du rendez-vous.

Il n’hésitait pas à utiliser d’autres stratagèmes pour soutirer plus d’argent à ses victimes dès que l’occasion se présentait et changeait constamment la dénomination des pages et groupes qu’il créait. Les montants que ses victimes lui versaient variaient entre 3000 et 15.000 F CFA. Toujours dans la même dynamique, il faisait des recrutements de filles via Facebook qu’il plaçait auprès de maquis à des fins de prostitution.

Il est à noter que de Janvier 2024 à nos jours, ce sont plus de 200 personnes qui sont tombées dans son piège et le montant de tous les dépôts perçus par cet individu est estimé plus de 4.500.000 FCFA. La Police nationale réitère ses remerciements aux citoyens qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les forces de sécurité dans la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes.

Par ailleurs, elle les invite toujours à faire preuve de prudence, en particulier vis-à-vis des messages véhiculés sur les réseaux sociaux, notamment en vérifiant si possible l’identité des interlocuteurs surtout en cas de transactions financières, en évitant de partager des informations personnelles sensibles et en continuant de dénoncer les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police nationale

