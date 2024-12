Santé : Ouagadougou accueille la 13e journée communautaire les 17 et 18 décembre 2024

Le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou a procédé au lancement officiel des activités de la 13e journée communautaire de la société civile burkinabè en santé, le 17 décembre 2024 à Ouagadougou. Ces journées communautaires se tiennent sous le thème « Couverture sanitaire universelle dans un contexte sécuritaire et humanitaire : contribution des acteurs communautaires en santé ».

Dans le but de contribuer à la couverture sanitaire universelle au Burkina Faso, la société civile burkinabè en santé en collaboration avec la Convergence Communautaire du Faso (COCOFA), organise la 13e journée communautaire. Un rendez-vous qui réunit les acteurs du communautaire du 17 au 18 décembre 2024 sous le thème « Couverture sanitaire universelle dans un contexte de défis sécuritaire et humanitaire : contribution des acteurs communautaires en santé ».

Selon Edouard Diapa, président du Conseil d’Administration de Convergence Communautaire du Faso (COCOFA), cette 13e édition est célébrée sous le signe d’une synergie d’action des acteurs de la société civile et les Agents de Santé de Base Communautaire (ASBC), afin d’offrir des services de qualités à la population.

« Comment faire pour que deux acteurs à savoir la société civile en santé et les ASBC, dans un village puissent travailler en synergie d’action, comment se mettre ensemble pour travailler pour donner de bons résultats à nos populations dans le cadre de l’amélioration de leur santé », a-t-il expliqué.

Le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou, a félicité la tenue de cette 13e journée communautaire et a indiqué que la contribution de la société civile est importante dans la couverture de santé universelle engagé par le gouvernement.

« Ce qui retient notre attention c’est le thème qui est en rapport avec la contribution de la société civile dans le cadre de notre marche vers la couverture sanitaire universelle. Ce thème souligne la nécessité impérieuse qu’il y a, a donné plus de place à la société civile et de complémentarité entre la société civile et ce que nous faisons dans les départements ministériels », a-t-il exprimé.

Soutenu par des partenaires techniques et financier dont l’ambassade des Pays Bas au Burkina Faso et pour son ambassadeur, Esther Loeffen, marraine de cette activité ; les Pays Bas dans sa coopération avec Burkina Faso soutiennent le développement communautaire y compris le domaine de la santé. « On a décidé d’accompagner le niveau communautaire d’une manière holistique, mais ça touche toute les domaines que ça soit l’agriculture, la nutrition ou le domaine de l’eau », a-t-elle manifesté.

Des communications, des échanges entre acteurs du domaine et des séances de dépistage constituent les axes majeurs de ces 48 heures de la journée communautaire de la société civile. Ces journées vont réunir environ 500 participants issues de plusieurs secteurs.

Amidou OUEDRAOGO et Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

