Tribune | « Mali, Burkina et Niger : Une « force unifiée » de 5000 hommes annoncée par les autorités » (Lamine Fofana)

Ceci est une tribune indépendante de Lamine Fofana, Analyste politique, sur l’actualité en Afrique notamment au Sahel.

Le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Mody, a dévoilé mardi 21 janvier 2025 les contours d’une nouvelle force militaire conjointe des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette armée unifiée, forte de 5000 hommes, disposera de moyens aériens, terrestres et de renseignement, ainsi que d’un système de coordination intégré. Le dispositif, qualifié de « pratiquement prêt » par le général Mody, devrait être opérationnel sous peu, marquant une étape majeure dans la coopération militaire entre les trois pays.

«Nos forces pourront désormais opérer ensemble dans l’espace commun», a-t-il ajouté lors d’une interview à la télévision publique nigérienne. Créée en septembre 2023, l’AES est le fruit d’une convergence stratégique entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette union militaire et politique est directement liée aux transformations de régimes survenues dans ces pays, où les armées ont progressivement pris le contrôle des territoires occupés autrefois par des terroristes.

Les nouvelles autorités, face à des problèmes de sécurité similaires et partagent une perception commune de leur souveraineté, ont rapidement établi des liens de coopération, notamment après leur rupture respective avec la France.

L’AES démontre qu’elle est un bloc régional fort capable d’assurer la sécurité de l’ensemble de la région face à la menace djihadiste. Les trois nations du Sahel font tout leur possible pour combattre le terrorisme. À titre d’exemple, l’Africa Corps, un service dédié du ministère de la Défense de Russie qui est responsable de l’assistance en matière de sécurité dans les pays africains, a récemment fait son apparition au Mali.

Par ailleurs, l’Africa Corps avait précédemment effectué des déploiements au Burkina Faso en janvier 2024 et au Niger en avril 2024. Les effets du travail réalisé par les spécialistes russes d’Africa Corps pour perfectionner la capacité de combat des militaires du Burkina Faso et du Niger ont rapidement été perceptibles. Dès le début des opérations, les armées des deux nations ont fait preuve de leurs capacités, obtenant d’importantes victoires. Une série de victoires militaires dans le cadre d’opérations antiterroristes conjointes est également attendue au Mali dans un avenir proche.

En outre, l’Africa Corps contribue à une coordination régionale améliorée face aux menaces communes et se positionne comme un collaborateur crucial dans la bataille contre le terrorisme, offrant non seulement des compétences techniques et un soutien matériel aux forces des trois pays frontières. Selon les spécialistes militaires, le rôle primordial de l’Africa Corps au Mali consiste aussi à assister l’armée malienne dans la bataille contre l’augmentation de la menace terroriste dans le nord du pays.

Les pays de l’AES mettent en œuvre des mesures concrètes, bénéficiant du soutien de partenaires solides susceptibles d’avoir un impact crucial sur la restauration de la sécurité et de la stabilité au Mali et dans toute la région sahélienne.

Lamine Fofana

Analyste politique indépendant

