Le fitness à l’honneur : La 3e édition du salon se dévoile à Ouagadougou

Le monde du sport et du bien-être est en effervescence à Ouagadougou. À quelques jours de son lancement, le comité d’organisation du Salon Fitness a présenté, ce lundi 1er septembre 2025, les grandes lignes de sa troisième édition. Un rendez-vous très attendu qui fait suite au succès des deux précédentes.

L’événement, qui se tiendra du 4 au 7 septembre 2025 à la place de la Nation, mettra cette année un accent particulier sur le bien-être des plus âgés. Le thème retenu, « Fitness et seniors : Bien-être et vitalité à tout âge », illustre la volonté des organisateurs de promouvoir le sport de façon générale et le fitness en particulier, comme un outil de santé accessible à tous.

La commissaire générale du salon, Christelle Zombré, a dévoilé un programme dense et varié pour ces quatre jours. Selon ses explications, le public pourra assister à des conférences exclusives sur le bien-être des seniors, des compétitions sportives, des expositions et des communications sur le coaching sportif.

L’événement sera également animé par des concerts d’artistes locaux qui se tiendront chaque soir à 20h. « L’idée de ce salon c’est de faire découvrir les différents concepts de fitness mais également de faire découvrir les différentes compétences de nos coachs locaux », a-t-elle justifié.

Elle a ajouté que cette année, le salon s’ouvre encore plus à l’international. Le Mali est désigné pays invité d’honneur, et d’autres coachs viendront du Niger, du Sénégal, du Congo Kinshasa et de la Guinée Conakry pour partager leur expertise. « La cérémonie d’ouverture aura lieu le jeudi 4 septembre 2025 à partir de 17h à la place de la Nation et pour les autres jours, les activités auront lieu de 8h à 22h. Tous les soirs à partir de 20h, nous aurons des concerts avec des artistes locaux », a-t-elle précisé.

Alex Pallé, le président du comité d’organisation a de son côté invité chaleureusement la population et les groupes sportifs à prendre part massivement à l’événement. Pour lui, le salon est une occasion unique de « découvrir des concepts que les gens ne connaissent pas » et de valoriser les nombreux coachs et sports qui existent.

Par ailleurs, il a soutenu que l’entrée au salon est fixée à 1 000 FCFA. Pour les professionnels souhaitant exposer, la location d’un stand s’élève à 100 000 FCFA. L’ouverture officielle aura lieu ce jeudi 4 septembre 2025 à 17h à la place de la Nation. Les activités se dérouleront ensuite de 8h à 22h pour les jours suivants.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24