Médias : Lancement de la 9ᵉ édition du concours d’excellence sur les DSSR/PF dans l’espace du Partenariat de Ouagadougou

L’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) et le Réseau africain d’éducation pour la santé (RAES) annoncent le lancement de la 9ᵉ édition du Concours d’excellence en production médiatique sur les Droits et la Santé Sexuels et Reproductifs/Planification Familiale (DSSR/PF).

Ce concours vise à valoriser les productions journalistiques de qualité et à récompenser les meilleures réalisations médiatiques dans les neuf pays membres du Partenariat de Ouagadougou.

– Date limite de soumission : 30 septembre 2025 à 23h59 UTC

– Termes de référence et formulaire de candidature disponibles ici :

https://partenariatouaga.org/9e-edition-du-concours-dexcellence-en-production-mediatique-sur-les-dss-pf/