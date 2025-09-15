Médias : Lancement de la 9ᵉ édition du concours d’excellence sur les DSSR/PF dans l’espace du Partenariat de Ouagadougou
publicite
L’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) et le Réseau africain d’éducation pour la santé (RAES) annoncent le lancement de la 9ᵉ édition du Concours d’excellence en production médiatique sur les Droits et la Santé Sexuels et Reproductifs/Planification Familiale (DSSR/PF).
Ce concours vise à valoriser les productions journalistiques de qualité et à récompenser les meilleures réalisations médiatiques dans les neuf pays membres du Partenariat de Ouagadougou.
Lire également 👉Concours en production médiatique sur les Droits en santé sexuelle : La 7e édition est lancée
– Date limite de soumission : 30 septembre 2025 à 23h59 UTC
– Termes de référence et formulaire de candidature disponibles ici :
https://partenariatouaga.org/9e-edition-du-concours-dexcellence-en-production-mediatique-sur-les-dss-pf/
❤️ Invitation
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !