Communiqué nécrologique | Décès de Monsieur SAWADOGO Idrissa, Inspecteur des Impôts : Faire-part

Le Secrétaire Général du Ministère de l’économie et des finances a le regret de vous annoncer le décès de Monsieur SAWADOGO Idrissa, Matricule 97 737 P, Inspecteur des Impôts, précédemment en service à la Direction des enquêtes et de la recherche fiscales.

Décès survenu dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 décembre 2025 à Koumbia, des suites d’accident de circulation.

Au nom de Monsieur le Ministre de l’économie et des finances et en mon nom propre, je présente mes condoléances à la famille éplorée.

