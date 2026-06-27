Arts plastiques : Quatre générations de photographes d’auteur font dialoguer la mémoire visuelle du Burkina

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 40 secondes
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L’espace public Pierre Ligidi, situé à Nonghin près de la Cité de Rimkieta, accueille depuis le vendredi 26 juin 2026 soir l’exposition photographique de la 4e édition du programme de mentorat du Cercle des Photographes du Burkina (CERPHOB). Cet événement, activité centrale de la biennale PHOTOSA, présente les travaux de 11 nouveaux photographes formés à la photographie d’auteur, tout en intégrant les œuvres des promotions de 2021, 2023 et 2025.

L’exposition est installée dans une structure mobile et démontable de 80 m². L’approche retenue fait dialoguer quatre générations de photographes à travers des séries thématiques issues de sept mois d’apprentissage. Sur le plan technique et conceptuel, les œuvres présentées marquent une orientation vers la documentation sociale et l’archive visuelle.

Intervention de Seybatou Ywabaré, représentante des mentorés, lors de la cérémonie de vernissage à l'espace Pierre Ligidi.
Intervention de Seybatou Yougbaré, représentante des mentorés, lors de la cérémonie de vernissage à l’espace Pierre Ligidi.

Pour Seybatou Yougbaré, représentante des bénéficiaires, cette démarche est essentielle. « À travers ces différentes séries photographiques, nous avons cherché à documenter des réalités souvent méconnues, à mettre en lumière des enjeux sociaux, culturels et humains, mais également à susciter le dialogue, la réflexion et la prise de conscience collective », a-t-elle expliqué.

Œuvre de la photographe Géovania Sanogo, illustrant la transition entre la traction animale et les tricycles à moteur à Ouagadougou
Les œuvres de la photographe Giovanna Sanogo, illustrent la transition entre la traction animale et les tricycles à moteur à Ouagadougou

Dans sa série consacrée à la transition, Giovanna Sanogo documente le passage de la traction asine aux tricycles à moteur. Ses compositions visuelles s’appuient sur un jeu de présence et d’absence de l’animal. La photographe explicite ainsi sa vision professionnelle.

« En tant que femme, j’aimerais m’inscrire dans le monde photographique, affirmer, montrer, raconter aussi notre passage, apporter notre pierre dans le domaine de la photographie, qui est avant, vu comme un métier dédié aux hommes », a-t-elle indiqué.

Portrait issu de la série d'Imelda Bationo consacrée au quotidien des jeunes filles marchandes ambulantes dans la capitale burkinabè
Portraits issus de la série d’Imelda Bationo consacrée au quotidien des jeunes filles marchandes ambulantes dans la capitale burkinabè

De son côté, Imelda Bationo propose une série de portraits centrée sur le quotidien des jeunes filles marchandes ambulantes à Ouagadougou.   « J’ai voulu en fait photographier ou documenter la vie au quotidien de ces jeunes filles-là qui sont scolarisées et d’autres ne le sont pas. C’est un projet qui est en construction », a précisé l’artiste.

Le mentor Adrien Bitibaly, initiateur du programme de formation en photographie d’auteur
Le mentor Adrien Bitibaly, initiateur du programme de formation en photographie d’auteur

Le programme de mentorat, soutenu par le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) et la Coopération suisse via le PADIC, vise à formaliser une mémoire visuelle endogène du pays. Adrien Bitibaly, président du CERPHOB et directeur de PHOTOSA, a rappelé la nécessité de cette autonomie iconographique.

Les officiels et les participants découvrent les différentes séries photographiques lors de l’ouverture officielle de l’exposition

« L’importance d’accompagner les nouvelles générations dans la photographie d’auteur, c’est plutôt les amener à documenter notre pays. L’objectif est que ces jeunes puissent parler ou montrer notre pays en l’état  au lieu plutôt que ça soit des étrangers qui viennent le faire », a-t-il confié.

Remise officielle des attestations aux mentorés à l'issue de leurs sept mois de formation en photographie d'auteur.
Remise officielle des attestations aux mentorés à l’issue de leurs sept mois de formation en photographie d’auteur.

L’exposition restera ouverte au public pendant un mois. Pour la prochaine édition en 2027, le CERPHOB a annoncé une session exclusivement réservée aux femmes photographes, assortie d’une bourse pour le meilleur projet, afin de consolider la parité et de diversifier les perspectives documentaires au Burkina Faso.

A lire également⇒Photosa 2025 : Un tremplin pour la photographie d’auteur burkinabè grâce au mentorat

Akim KY

Burkina 24

 
     
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