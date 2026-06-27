Coupe du monde 2026 : Émerse Faé répond aux propos controversés de Bastian Schweinsteiger

Au lendemain de la qualification de la Côte d’Ivoire pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Éléphants, Émerse Faé, a réagi aux propos tenus par l’ancien international allemand Bastian Schweinsteiger sur le style de jeu de son équipe, rapporte RMC Sport.

Consultant pour la chaîne publique allemande ARD durant le Mondial, le champion du monde 2014 avait décrit le football ivoirien comme un « football africain », le qualifiant notamment de « parfois peu orthodoxe », « un peu sauvage » et « pas tout à fait aussi tactique ».

Ces déclarations ont suscité de nombreuses critiques en Allemagne, certains observateurs y voyant des stéréotypes à connotation raciale et coloniale.

Interrogé après la victoire de la Côte d’Ivoire face à Curaçao (2-0), Émerse Faé n’a pas caché sa déception. « Je trouve ça triste. Schweinsteiger était un très bon joueur. J’ai toujours admiré son jeu au milieu de terrain et sa compréhension du football. Quand j’ai entendu ses propos, j’ai été déçu par l’homme », a déclaré le technicien ivoirien.

Le sélectionneur estime que ces propos peuvent être perçus comme racistes. « C’est étrange qu’il parle ainsi. On pourrait qualifier ses propos de racistes, si l’on voulait appeler un chat un chat », a-t-il ajouté.

Pour Émerse Faé, la meilleure réponse reste celle apportée sur le terrain. « Tout ce que je peux démontrer, c’est que les équipes africaines ne sont pas seulement physiques ; nous sommes aussi techniques et tactiques. J’espère simplement qu’il s’agit d’une déclaration maladroite plutôt que d’une conviction profonde», a-t-il précisé.

Le technicien ivoirien a également suggéré que cette polémique pouvait relever d’une volonté de faire parler de son auteur. « Le football est ainsi fait. Beaucoup de consultants cherchent à faire le buzz. Maintenant qu’il est un peu dans l’anonymat, il essaie peut-être de faire parler de lui », a-t-il lancé.

Schweinsteiger ne présente pas d’excuses

Malgré les critiques, Bastian Schweinsteiger n’a pas présenté d’excuses publiques. Après la victoire de l’Allemagne contre la Côte d’Ivoire (2-1), il s’est contenté de saluer « la qualité technique et la puissance physique » des Éléphants, qu’il a qualifiés d’« adversaires redoutables ».

Selon plusieurs médias allemands, l’ancien milieu de terrain demeure l’un des consultants les plus appréciés du public durant cette Coupe du monde.