Hôpital Yalgado Ouédraogo : Le mot d’ordre de grève levé

Le Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) section du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo et le ministère de la santé ont finalement fumé le calumet de la paix. Un accord a été trouvé et le mot d’ordre de marche et de sit-in a été levé.

Le SYNTSHA section Yalgado Ouédraogo a levé son mot d’ordre de marche et de sit-in, a informé le ministère de la santé dans un communiqué.

Les deux parties ont eu une scéance de négociations le 8 février et sont parvenues à un accord, entraînant la suspension des mouvements décidés par le syndicat.

« Les différentes parties ont convenu que les fruits de ces échanges feront l’objet d’un procès-verbal qui sera examiné et signé le lundi 13 février à partir de 17h dans la salle de réunion du Ministère de la santé« , lit-on dans le communiqué. Par conséquent, les services au CHU ne seront pas interrompus les 9 et 10 février 2017

A noter en rappel que le SYNTSHA avait décidé de marcher ce 9 février et d’organiser un sit-in le 10 février 2017 pour protester contre, notamment, les agressions des agents de santé et la non prise en compte de leur plateforme revendicative.

