Préjuce Nakoulma : « Nous travaillerons pour revenir plus forts »

113 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

L’international burkinabè Préjuce Nakoulma s’est adressé à ses fans sur sa page Facebook ce dimanche 12 février 2017. Préjuce Nakoulma s’est montré fier du parcours des Étalons pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017 et a promis de tout donner pour mieux faire prochainement.

« Bonjour la famille! Merci à tous pour vos encouragements et votre soutien. La CAN était tout simplement magnifique. On s’est donné à fond. On désirait la finale, voire le trophée mais la chance ne nous a pas souri.

Nous sommes rentrés la tête haute car notre participation était de qualité. Nous sommes convaincus que nous ne sortons pas perdants car cette compétition a permis à l’équipe de se refaire confiance et mûrir d’avantage.

Votre soutien a compté beaucoup dans cette réalisation. Nous travaillerons d’avantage pour revenir plus forts et mieux faire à la prochaine CAN. Fier de ma patrie, fier des Burkinabè et fier de l’équipe », a écrit Nakoulma.

A la fin, il s’est excusé auprès de ses fans qui lui ont écrit sans avoir de réponse à leurs messages. « Merci pour la compréhension », a conclu Nakoulma.

Le 31 janvier 2017 en pleine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Préjuce Nakoulma s’était engagé avec le FC Nantes en Ligue. Il est arrivé dans son nouveau club le vendredi 10 février dernier.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24