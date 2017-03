Bernard Lama visite l’Académie Foot Plus de Amado Traoré

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

L’ancien international français, Bernard Lama était à Ouagadougou le dimanche 5 mar 2017 d’où il s’est rendu à l’académie Foot Plus de Amado Traoré, président du conseil d’administration du Rail Club du Kadiogo (RCK). L’objectif de cette visite était de constater ce que cette académie proposait et voir s’il y a une possibilité de collaboration avec Bernard Lama qui a déjà l’expérience de Djambar au Sénégal.

Doucement et discrètement, le Président du conseil d’administration du Rail Club du Kadiogo (RCK) se met à la formation à la base. Pour cela, sis au quartier Ouaga 2000, ce dernier y a construit l’Académie Foot Plus (AFP). Dans ce centre de formation de football, 28 jeunes apprennent les rudiments de base du football sous la houlette de Eric Zié Ouattara et Herman Yaméogo.

Pour progresser, le centre veut s’appuyer d’expérience d’autres académies de football à succès de la sous-région. C’est dans ce sens que l’ancien gardien de but du Paris Saint Germain (PSG) et de l’équipe de France a été invité à Ouagadougou par Amado Traoré, le promoteur du centre. Après avoir visité les locaux de l’académie, Bernard Lama a assisté à un match de football entre l’AFP et l’équipe des moins de 17 ans du Rail Club Kadiogo (RCK).

Bernard Lama surpris de la qualité des installations de l’AFP

« Je suis déjà très content de voir un terrain en herbe et qu’elle soit verte. Un footballeur ne peut pas progresser s’il n’a pas un bon terrain, si le ballon ne roule pas correctement », constate Bernard Lama. Il a salué le travail de Amado Traoré qui, sur investissement personnel, a mis en place ce centre de formation. « Il n’y a pas beaucoup de personnes qui font ça sur le continent avec leurs propres déniers. Les enfants vont à l’école. Ce qui est très important », précise Lama.

Pour avoir suivi le match entre l’AFP et le RCK, l’ancien international français a montré des impressions positives : « C’est agréable de voir que les enfants puissent jouer correctement, que les choses sont bien encadrées. Je ne suis pas surpris de la qualité des gamins mais de la qualité des installations ».

Une collaboration en vue

« Une bonne opportunité qu’il vienne voir ce qu’on fait ici. Nous avons parlé de Salitas, nous avons parlé de Rahim Ouédraogo. Nous allons discuter pour voir quelle collaboration » adopter, explique pour sa part Amado Traoré le promoteur du centre. Il espère à son tour aller voir l’exemple du Djambar du Sénégal qui a plus d’expériences dans le domaine.

Les joueurs de l’AFP créée en 2014, sont nés entre 2001, 2002 et 2003. Ils sont tous inscrits dans deux établissements du quartier Ouaga 2000 et les études sont prises en charge par Amado Traoré. Les 28 joueurs sont également tous internés.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24