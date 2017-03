121 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Le gouverneur de la région du Sahel a instauré une interdiction de circulation sur les motos de 17h à 6h. Cette mesure a pour but de contribuer à prévenir les attaques récurrentes dans le Nord du pays.

Pour prévenir les nombreuses attaques perpétrées dans la partie nord du Burkina depuis ces derniers mois, le gouverneur de la région du Sahel a instauré une sorte de couvre-feu sur les motocylettes et les tricyles. Il est désormais interdit de circuler sur ces engins de 17h du soir à 6h du matin jusqu’à nouvel ordre.

Selon une autorité locale jointe par Burkina24, cette mesure couvre les zones allant de Baraboulé, Nassoumbou, Oursi, Déou à Markoye.

A noter que les individus auteurs des dernières attaques dans la zone ont régulièrement utilisé des motos. Un enseignant a ainsi été tué dans une école à Kourfayel et des commissariats et maires vandalisés à Tongomayel et Baraboulé. Une délégation ministérielle, conduite le ministre Simon Compaoré, s’est rendue dans les localités touchées ce 6 mars 2017 pour apporter du réconfort aux familles éplorées et remonter le moral des forces de défense et sécurité.

Burkina24