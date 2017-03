Aaski Larim « à l’école des savoirs »

6 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

« A l’école des savoirs » est le nouvel album de Aaski Larim, un jeune artiste burkinabè. Il propose une œuvre discographique de 10 titres dans un style Slam tout en ajoutant quelques touches personnelles. L’album a été présenté ce samedi 11 mars 2017 à Ouagadougou.

Siaka Lengane dit Aaski Larim est un jeune artiste burkinabè et un élève maître en deuxième année. Il a mis en place sa première œuvre discographique composée de 10 titres enregistrés dans 4 studios différents. L’album « à l’école des savoirs » est dans un registre moderne et tradi-moderne. « On y retrouve du Warba et du Djéka » a précisé Aaski Larim. Il utilise les instruments comme la Kora, le Kundé, la flute, le balafon et le piano dans la composition des chansons.

L’album « à l’école des savoirs » aborde également des thèmes de l’environnement, de l’amour maternel, le quotidien difficile de la jeunesse, la sécurité routière et de l’éducation à travers ses chansons. « Ce sont des thèmes sociaux et le vécu quotidien des Burkinabè » a ajouté l’artiste. « Le monde est un business », « celle que je préfère », « sauvons le monde », « ma meuf de deux mois », sont entre autres les titres de l’album. Il chante dans le genre Slam et dit ajouter sa touche personnelle.

C’est après avoir participé à plusieurs concours de musique qu’il décide de faire sortir son premier album. Il a foi en cette œuvre qui pour lui, est aboutie et lui permettra de s’affirmer sur la scène musicale burkinabè et ailleurs.

Jules César KABORE

Burkina24