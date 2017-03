Orange Burkina Faso bien acceuilli par les autorités

0 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

L’opérateur français de télécommunications, Orange, remplace Airtel Burkina Faso. Ce jeudi 16 mars 2017, la société de téléphonie a lancé sa marque au Burkina Faso et compte renforcer ses positions en Afrique de l’Ouest. Plusieurs audiences ont été accordées, ce jour, aux responsables du groupe avant l’ouverture officielle de la première boutique Orange Burkina.

Orange Burkina Faso a acquis Airtel. La compagnie de téléphonie mobile est présente officiellement au Burkina Faso depuis ce jeudi 16 mars 2017. Ainsi, le Burkina Faso devient le 20e pays en Afrique et au Moyen-Orient à rejoindre le groupe Orange. Le groupe français est représenté dans 29 pays à travers le monde.

Les audiences

Une délégation de l’opérateur de téléphonie mobile a rencontré la ministre du développement de l’économie numérique et des Postes, Hadja Fatimata Ouattara, et le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. La délégation était conduite par le président directeur général du groupe Orange pour l’Afrique et le Moyen Orient, Bruno Mettling. Les perspectives étaient à l’ordre du jour lors de ces rencontres.

« Nous pensons que cela va créer plus de concurrence et se traduira par une fluidification des communications téléphoniques, un accès à l’Internet haut débit. Tout cela à un prix accessible à tous les Burkinabè », a affirmé la ministre des TIC, Hadja Fatimata Ouattara.

Elle a ajouté que le gouvernement burkinabè s’est engagé à travailler avec Orange dans l’atteinte des objectifs respectifs. Egalement, elle a précisé aux responsables d’Orange Burkina, la vision du gouvernement dans le développement des TIC.

Le Président directeur général du groupe Orange pour l’Afrique et le Moyen Orient, Bruno Mettling a expliqué l’engagement de sa société à réaliser des investissements importants pour améliorer la qualité du réseau et annoncé plusieurs offres de services avantageuses.

La ministre a demandé à Orange de s’inscrire dans la dynamique du PNDES. « Nous avons pris des engagements très précis en la matière de pouvoir contribuer au succès de ce plan notamment par la qualité des liaisons des réseaux que nous avons initiée, mais par l’amélioration de l’offre que nous allons engager aux bénéfices des citoyens de ce pays », a déclaré Bruno Mettling.

Il a indiqué que Orange prendra, d’ici fin 2017, en charge la réalisation de la liaison par fibre optique entre Ouagadougou et la frontière de la Côte d’Ivoire. Dans cette vision, Orange compte renouveler la totalité de ses équipements dans la perspective de la 4G.

Le PDG de Orange/Afrique et Moyen Orient, à sa sortie d’audience avec le Premier ministre, a rappelé comment le Burkina Faso avait besoin d’un désenclavement grâce au numérique pour développer des services et développer par ricochet l’économie nationale. A l’écouter, le Chef du gouvernement leur a demandé de répondre aux grands défis du désenclavement.

Ouverture de la boutique Orange

Dans la soirée, la boutique de Orange Burkina a été inaugurée par la ministre du développement de l’économie numérique et des Postes. Alimata Touré, directrice clientèle à Orange Burkina, a affirmé que les prix des téléphones commencent à partir de 5.000 F CFA.

Il faut noter que présent dans 21 pays en Afrique et au Moyen-Orient, le groupe français compte plus de 120 millions de clients avec 5,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Le service Orange Money est déjà disponible dans 17 pays et compte plus de 30 millions de clients.

Jules César KABORE

lesaffiresbf