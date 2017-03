54 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Attaques contre le café Cappuccino et le Splendid Hôtel, de Samorogouan et les enlèvements perpétrés à Djibo et Tambao, la gendarmerie nationale donne le film des agressions et les résultats des enquêtes à l’étape actuelle. C’était au cours d’une conférence de presse ce 24 mars 2017.

Noufou KINDO

Burkina24