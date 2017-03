Attaque de Yimdi : 22 accusés dont un civil à la barre

Le Tribunal militaire a ouvert ce mardi 28 mars 2017, le procès de l’attaque du dépôt d’armes et de munitions de Yimdi. Ce dépôt avait été attaqué le 22 janvier 2016. 22 accusés dont un civil étaient à la barre.

Ce mardi, le sergent Sanou Aly et ses présumés complices, au nombre de 21 dont un civil (Yago Sabkou) ont comparu devant le tribunal militaire. A noter qu’un des accusés est en fuite. Il s’agit du soldat de 1ère classe Gounabou Albert.

Ils sont poursuivis pour, entre autres, faits de complot militaire, désertion à l’étranger en temps de paix, détention et port illégal d’armes et de munitions de guerre.

A l’entame de l’audience, deux avocats ont soulevé des exceptions de nullité. Me Wili Dieudonné a soulevé, lors du procès de l’attaque du dépôt d’armes et de munitions de Yimdi, une exception de nullité de procédure par rapport à son client, le soldat de 2e classe, Soulama Seydou. Son client aurait été inculpé sans ordre de poursuite.

Aussi, Me Traoré Michel a relevé que l’opportunité des poursuites est exclusivement réservée au ministre de la défense et non à un juge d’instruction. Il sollicite de faire droit à sa requête de nullité de procédure. A noter que Me Traoré défend quatre dossiers dans l’affaire Yimdi.