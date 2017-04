Benin : Rejet de la modification de la Constitution

0 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Le parlement a rejeté, le mardi 04 avril 2017, la recevabilité du projet de loi portant révision de la Constitution béninoise, a rapporté BBC Afrique. Pour être pris en considération, il fallait 63 voix, soit les ¾ des 83 députés à l’Assemblée nationale. Malheureusement, seulement 60 députés ont voté en faveur de ce changement.

Ce vote de non-recevabilité du projet de loi portant révision de la constitution béninoise du 11 décembre 1990, fait suite au rejet à l’unanimité, le 24 mars 2017 par le parlement, de l’étude en procédure d’urgence du même projet de réforme constitutionnelle.

Les débats auraient duré six heures pendant lesquelles l’opposition, a estimé que des dossiers socio-économiques plus urgents que la révision constitutionnelle sont en attente et a suggéré une démarche plus participative avec un consensus de la population.

Les députés opposés à la révision de la loi fondamentale précisent qu’il s’agit d’une victoire du peuple et non une victoire contre le président.

Toute la journée du mardi, près d’un millier de personnes s’était amassé sur l’esplanade de l’Assemblée nationale pour exiger le rejet du projet, selon notre source. Pour les députés opposés à la révision de la constitution béninoise, ce rejet constitue « une victoire du peuple et non une victoire contre le président ».

Le texte porté par le gouvernement béninois reformule 43 articles sur les 160 que compte la constitution en vigueur et prévoit un mandat présidentiel unique de 6 ans, des réformes sur la quasi-totalité des institutions de la république et sur le conseil supérieur de la magistrature.

Kouamé L.Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24