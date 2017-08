Gestion du pouvoir au Burkina : Un meeting annoncé

95 PARTAGES Partager Twitter

Le Cadre d’expression démocratique (CED) organise un grand meeting de veille citoyenne à la Place de la nation de Ouagadougou le 7 octobre 2017.

Le Cadre d’expression démocratique (CED), a animé un point de presse le mercredi 23 août 2017 à Ouagadougou. Il a rendu hommage aux victimes du restaurant Aziz Istanbul et à Salifou Diallo, président de l’Assemblée nationale. A la suite de l’hommage, les conférenciers ont tenu à informer l’opinion publique qu’ils organisent le 7 octobre 2017 un grand meeting de veille citoyenne à la place de la nation à Ouagadougou.

« Tout le pays pleure la disparition de Salifou Diallo qui était une personnalité incontournable tant sur le plan politique qu’au plan économique et social», selon le coordonnateur du CED, Pascal Zaida. Il ajoute qu’en plus de l’hommage rendu, il demande aux militants du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et au pouvoir actuel, « que chacun puisse mettre de l’eau dans son vin afin de préserver les acquis que Salifou Diallo a laissés ». A noter qu’un hommage a également été rendu aux victimes de Tongomayel et aux accidentés de Wahabou.

Quant au meeting du 7 octobre 2017 à Ouagadougou, Pascal Zaida annonce qu’il s’agit d’interpeller l’ensemble des acteurs de la société pour dénoncer quatre points qui sont : la mal gouvernance démocratique, l’existence des tribunaux d’exception, les détentions arbitraires et les attaques terroristes.

Selon le coordonnateur du CED, ceux qui se retrouvent dans ces quatre points sont invités à les rejoindre. A en croire le premier responsable du CED, « c’est un message à l’endroit des dirigeants actuels pour les aider à revoir un peu comment on gère un pays ».

Aimé KPODA (Stagiaire)

Burkina 24