Koudougou : Les fidèles musulmans ont prié pour une bonne saison pluvieuse

Les musulmans du Burkina ont célébré le vendredi 1er septembre 2017 l’Aïd el kébir. A Koudougou, la prière a eu lieu au stade Batiébo Balibié et a été dirigée par le grand imam El hadji Abdoul Wahab Zoungrana.

Les principaux thèmes tournaient autour de la paix, l’amour, la solidarité, le partage, la concordance et la persévérance sur la voie de Dieu. Tout comme Abraham qui a voulu sacrifier son fils en signe de soumission à Dieu, les fidèles musulmans de Koudougou ont prié pour marquer leur fidélité à Allah.

Après la prière, place au sermon de l’imam sur la thématique de la paix, de l’amour, de l’unité et du partage. Puis l’imam a procédé au sacrifice du mouton.

Les fidèles musulmans de Koudougou ont reçu la visite des autorités locales avec à leur tête le secrétaire général de la région Sibiri de Issa Ouédraogo qui a représenté la gouverneure du Centre-ouest Alizata Dabiré.

L’évêque de Koudougou Mgr Joachim Ouédraogo est venu dire à la communauté musulmane de Koudougou, l’amitié, la fraternité et l’union de prière de la communauté catholique à leurs frères musulmans. Car pour l’évêque, la fête de la tabaski est aussi la fête des chrétiens parce qu’ils ont dans la bible la présence du sacrifice d’Abraham.

Mgr Joachim Ouédraogo a par ailleurs manifesté à la communauté musulmane, leur désir commun de travailler pour qu’il y ait plus de paix, de joie, d’amour et de justice entre les croyants et au Burkina Faso, pour qu’il soit stable, et où il fait bon vivre.

C’est le chef de Dapoya qui a représenté le Lallé Naaba. Il a formulé des vœux de fraternité, d’unité et de cohésion entre les fils et filles de Koudougou pour le développement de la localité et du pays tout entier.

Michel YAMEOGO

Pour Burkina24