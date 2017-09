Championnat égyptien : Aristide Bancé buteur

337 PARTAGES Partager Twitter

L’international burkinabè Aristide Bancé a marqué son premier but dans le championnat égyptien ce 14 septembre 2017. A la 79e minute, l’attaquant des Etalons a inscrit l’unique but de la rencontre entre son club Al Masry et Pretrojet, en D1 du championnat égyptien.

د 79 الهدف الاول للمصري عن طريق بانسيه من ركلة جزاء

بتروجيت 0 – #المصري 1 #AlMasrySC #EgyptianLeague pic.twitter.com/LNaqHWXKZz — Al-Masry SC (@AlMasrySC) 14 septembre 2017

Aristide Bancé a rejoint Al Masry le 16 juillet 2017 pour deux ans après avoir quitté l’Asec Mimosas en Côte d’Ivoire. Il confiait alors qu’il avait fait « le bon choix ».

Burkina24

N.B: Photo d’illustration