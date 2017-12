Le SITHO 2017 a offert l’eau de bienvenue

163 PARTAGES Partager Twitter

Le ministre de la culture, des arts et du tourisme a procédé à l’ouverture du Salon International du tourisme et de l’Hôtellerie (SITHO) ce jeudi 28 septembre 2017 à Ouagadougou. La douzième édition du SITHO est placée sous le thème « Tourisme interne, enjeux et défis »

Le SITHO, cadre d’échanges, de rencontre et d’information a ouvert ses portes pour permettre aux public et amis du Burkina de découvrir les potentialités du pays en matière de tourisme et d’arts. Le Burkina Faso fait face à une baisse de l’activité touristique et le SITHO constitue un moyen de redynamisation du secteur.

Pour le secrétaire exécutif de l’ONTB, Songré Etienne Sawadogo, « le tourisme est une donnée majeure et le Burkina a 1 000 richesses à faire découvrir ». Ainsi pour promouvoir le tourisme, il affirme que « nous devons développer en priorité le sens de l’hospitalité, la fraternité et la citoyenneté afin de faire du Burkina une destination de premier choix pour les touristes ». Le SITHO est un rendez-vous économique, lieu d’échange et d’information, « il reste la vitrine de toutes les actions culturelles», ajoute Athanase Bouda, 3e adjoint au maire de la ville de Ouagadougou.

Pour le ministre de la culture, des arts et du tourisme, Tahirou Barry, « nous sommes convaincus qu’aucune voix extérieure ne saurait mieux magnifier notre pays. Quelle que soit la coloration extérieure de notre pays, nous ne devons pas assujettir notre avenir culturel de cette manière. Nous devons faire la promotion de notre culture auprès de nos compatriotes afin qu’ils découvrent les merveilles de notre pays. Car, c’est à travers cela que nous allons donner un élan nouveau, un sursaut à notre tourisme ».

Parlant du contexte actuel du Burkina, il affirme que « nous resterons toujours debout pour dire non au terrorisme, à travers les initiatives que nous développons ».

Ahmed Botto, ministre du tourisme et de l’artisanat du Niger, pays invité d’honneur, trouve l’initiative très importante, car, selon lui, « le tourisme aujourd’hui est un secteur d’avenir, très porteur sur lequel nous devons tous miser. Elle participe à notre volonté commune de relever les défis du moment. Nous devons prospecter le marché intérieur, développer nos produits intérieurs et entre les membres de nos Etats car c’est très important de nous faire connaître, de faire connaître nos potentialités et encourager tous nos concitoyens à aller vers la découverte de nos propres pays d’abord ». Il appelle la population à lutter contre la barbarie. Pour lui, « nous devons tous nous lever et essayer de barrer la route à ceux qui veulent faire échec à nos initiatives ».

Depuis 2004, le SHITHO est un cadre pour faire découvrir les potentialités du pays en matière de tourisme et le président du comité national d’organisation, Jean Paul Koudougou trouve que « notre pays regorge de nombreux atouts touristiques susceptibles de contribuer au développement socio-économique ». Un colloque international sur le thème de l’édition, expositions vente sont, entre autres, les activités qui vont marquer cette randonnée touristique qui dure du 28 au 1er octobre 2017.

Alice THIOMBIANO (Stagiaire)

Burkina 24