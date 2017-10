Le SYNACIT de nouveau en grève

0 PARTAGES Partager Twitter

Le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail (SYNACIT) observe une grève depuis ce mardi 3 octobre 2017. Le SYNACIT est mécontent de la non satisfaction de leur plateforme revendicative. Selon le Secrétaire général du syndicat, Fatogoma Sanon, cette grève pourrait durer un mois.

Le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail (SYNACIT) réclame la satisfaction de sa plateforme revendicative. Pour le secrétaire général du SYNACIT, Fatogoma Sanon, « ce mouvement est dû à la non satisfaction de notre plateforme revendicative minimale qui date depuis 5 ans car les points contenus n’ont pas encore trouvé de solutions ».

Fatogoma Sanon énumère trois points essentiels qui figurent dans la plateforme revendicative du SYNACIT dont le premier point concerne la dotation de l’inspection du travail des moyens de travail notamment le matériel roulant, des locaux et la création des inspections de zones, le matériel roulant pour les directions de la boucle du Mouhoun et de Tenkodogo et un second véhicule pour les entreprises du Centre.

Le deuxième point revendicatif concerne l’exécution entière et intégrale de l’arrêté conjoint qui concerne les prestations en nature et également la question relative au statut autonome. Le dernier point est relatif à l’indemnité de conciliation.

« Le bilan de notre grève qui date depuis 5 ans est mitigeux .Ce qui semblait être un acquis aujourd’hui est remis en cause car le gouvernement n’arrive pas à se prononcer de façon décisive sur certaines questions, et ceci ne rassure pas les syndicats », a expliqué le secrétaire général du SYNACIT.

Il a ajouté que les conciliations ont été suspendues depuis le 7 aout 2017, ce qui fait que la prestation n’est plus fournie aux usagées. Et que depuis l’arrêt de ces conciliations, l’Etat n’a pas fait de bilan. « La protection sociale, la protection du travail est le dernier souci du gouvernement », a-t-il martelé.