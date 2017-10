0 PARTAGES Partager Twitter

Le Cadre d’expression démocratique (CED) a organisé le mercredi 4 Octobre 2017 à Ouagadougou une conférence de presse pour aborder l’évolution des préparatifs du meeting qu’elle organise sur la veille citoyenne. Mais une lettre interdisant la tenue de ladite activité semble bouleversée le programme du meeting.

Le CED était face à la presse ce mercredi 4 octobre 2017, afin de faire part de l’état des préparatifs du meeting prévu pour le 07 Octobre 2017, à la Place de la Nation de Ouagadougou. Il en ressort que la mairie a adressé une correspondance en date du 03 Octobre 2017, signifiant au CED l’annulation de la manifestation. Les raisons avancées pour cette annulation sont la situation sécuritaire actuelle au niveau du pays, les risques d’affrontements et de débordements lors dudit meeting.

Une correspondance de demande d’explications et une attaque sera entamée contre la mairie devant le tribunal administratif, a informé Pascal Zaïda. Le CED estime que les raisons avancées par la mairie sont infondées et qu’il conteste la décision prise. Et dit-il, « le maire devrait lui-même faire un communiqué pour annoncer l’annulation du meeting » à la population.

Pour ce qui concerne l’aspect sécuritaire, pascal Zaïda ajoute que la sécurité est bien organisée. La police a donné son feu vert pour assurer la sécurité. En plus de cela, 200 vigiles et 100 « loubards » ont été recrutés pour renforcer la sécurité et éviter le moindre trouble, informe-t-il.

Pascal Zaïda précise aussi que son organisation a reçu l’aval des autorités coutumières et religieuses du pays et que les procédures de manifestation et les règles de la Constitution ont été respectées.

« Je le pense et je réaffirme devant Dieu et devant les Hommes, si je vais mourir pour la liberté d’expression, pour la liberté des individus qui ont été garanties par la Constitution, je donne rendez-vous au peuple burkinabè le 21 Octobre 2017 à la Place de la Nation », a martelé Pascal Zaïda, Coordonnateur national du CED.

En rappel les revendications qui ponctueront le meeting porteront sur la mal gouvernance, la justice, les détentions arbitraires et les attaques terroristes.

Yasmina Fabienne SANON (stagiaire)

Burkina 24