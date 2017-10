Meeting du 21 octobre : « Ils ont dit que s’il y a un problème, ils vont m’arrêter »

LE PRÉSIDENT SANKARA À DIT: (IL FAUT PRÉFÉRER LA FORCE DES ARGUMENTS À L’ARGUMENTATION DE LA FORCE). ON AUTORISE LES UNS À ORGANISER DES MANIFESTATIONS ET À D’AUTRES ON LEUR REFUSE LEUR DROIT LÉGITIME ET DÉMOCRATIQUE. QUI A PEUR DE QUI ET POURQUOI. POURQUOI VOULOIR FAIRE DE CE MONSIEUR UNE VICTIME. LÉGITIMEZ SA DÉMARCHE ET VOUS FEREZ DE LUI UN MARTYRE DE PLUS. CAR L’EXPÉRIENCE À DÉMONTRÉ QU’IL N’Y A PAS DE PETIT PROBLÈME. COMME ON LE DIT: YA QUOI MÊME? FAISONS ATTENTION. LES FAUCONS NE SONT PAS DE BON CONSEIL!!! SANS MÉCHANCETÉ AUCUNE. CEST LE POINT DE VUE D’UN CITOYEN. PAIX. PAIX. PAIX.