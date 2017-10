Tribune – « La tendance est à renforcer les gendarmeries nationales et non les affaiblir »

541 PARTAGES Partager Twitter

Le débat sur la fusion entre la gendarmerie et la police nationale a fait réagir ce citoyen. Pour lui, cette éventualité n’est pas à envisager eu égard à l’importance de la gendarmerie nationale.

L’actualité au « Pays des Hommes intègres » est incontestablement le forum national sur la sécurité. Malgré le passage du Ministre en charges de ces questions sur le plateau du journal télévisé, les esprits restent chauffés s’ils ne sont surchauffés sur ces questions. Mais au-delà des débats sur l’opportunité de ce forum, qui somme toute participent de l’enracinement de la démocratie dans notre pays post insurrectionnel, il me semble qu’il y a des éléments fondamentaux de notre système sécuritaire qui risquent d’être remis en cause.

À vous entendre monsieur le ministre, l’idée ou le souci principal qui a valu ce forum est : l’orchestration d’une politique de sécurité à même d’assurer la quiétude des populations et une politique avec laquelle ces populations sont en phase. Il me semble d’ailleurs que c’est ce qui justifie la démarche qui consiste à consulter les différentes régions du pays. Mais, il me semble qu’il y a un mouvement dangereux de manipulation qui risque de participer à la déstabilisation de notre pays au profit des forces du mal.

J’en veux à cette revendication de fusion du corps de la gendarmerie nationale et celui de la police nationale. Il est bon que les différents arguments puissent être exposés au peuple. Pour ma part, il est surprenant que ce sujet qui ne date que de peu dans la kyrielle de problème dont souffre notre administration publique vaille la tenue de ce forum ou y trouve une place de choix.

Dans notre système sécuritaire actuel au Burkina Faso, il est bien que tous sachent que la gendarmerie est une composante de l’armée et que la police ne relève pas de l’armée. Si la police comme la douane et les eaux et forêts sont dits des paramilitaires, ils ne sont ni plus ni moins que des civils. Alors, à quoi répond la fusion des deux corps ? À l’épineuse question du terrorisme actuel ?

Monsieur le ministre, les deux corps ont évolué séparément depuis plus de 50 ans sans qu’il n’y ait un problème, le citoyen lambda que je suis, fait une analyse très simple et pour cela, voudra, relever que s’il s’agit de résoudre les conflits (somme toute minimes) qui pourraient exister entre les deux corps, je pense que mieux vaudrait proposer la fusion entre les militaires (bérets rouges) et la police. Car de mémoire de nos contemporains, il n’y a eu pire crise que celle de 2006 qui a opposé les policiers aux militaires. Fusionner la police à l’armée, il n’y en a pas de plus contreproductif.

Justement lors de cette crise de 2006, l’on se souvient que c’est bien la gendarmerie nationale qui a assuré la garde de la direction générale de la police et le camp de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS). Notre pays a pu bien mesurer l’importance de la gendarmerie nationale partant, de sa distinction avec toute autre armée sans la rendre, ni supérieure ni inférieure, au fil du temps.

Les événements de 2011, l’insurrection populaire de 2014 et l’assaut contre le coup d’État du général Diendéré et ses hommes, sont autant de théâtres où la contribution de la gendarmerie aux côtés des autres armes a été bien visible. L’exfiltration des cibles potentielles (membres du gouvernement et députés) vers le camp Paspanga (Ouaga) et le camp Kuinima (à Bobo) a permis de limiter les pertes en vies humaines et cela est à l’actif de la gendarmerie nationale.

Les derniers événements des attentats terroristes sont encore éloquents. Sa contribution aux côtés des bérets rouges dans la lutte contre les terroristes dans le nord du pays l’est également.

Je ne nie point l’importance de la police nationale et de ses hauts-faits, mais sa fusion avec la gendarmerie donnera-t-elle de cette nouvelle entité un contenu plus gendarme ou policier ?

Si le contenu doit être plus gendarme que policier, on comprendra qu’il y a un besoin de renforcer l’effectif de la gendarmerie. Si c’est le cas, la solution nous semble être ailleurs monsieur le ministre, puisqu’il faut promouvoir l’emploi et un emploi utile, recruter davantage et la gendarmerie s’en trouvera mieux. Si au contraire, le contenu doit être plus policier que gendarme, on déduira que la gendarmerie est de trop pour notre pays. Là, il me semble que vous aurez de la peine à vous défendre eu égard à l’immense contribution de cette partie de la grande muette dans la gestion de la sécurité de notre pays.

Ceux qui soutiennent la fâcheuse idée de la fusion invoquent entre autres arguments l’expérience du Benin. Je dis tout net que c’est le retour qui pose problème au Benin, si non cette expérience ne fut des plus heureuses. Mieux, vous verrez qu’un peu partout dans le monde, la tendance est à renforcer les gendarmeries nationales et non les affaiblir.

L’esprit militaire qui oblige à être disponible et assure la discipline, la possibilité de monter en puissance selon les événements, la participation à la défense opérationnelle du territoire, le respect et la confiance de la population (à l’égard de la gendarmerie) ne sont pas à confondre avec le laxisme des civils. Il me semble alors incontestable, à la suite du Gle De Luzerey (Général d’armée) que « la gendarmerie est la seule force capable d’évoluer dans le spectre paix-crise-guerre grâce à son caractère mixte (force de police et statut militaire) et à sa capacité d’adaptation. En ces temps de terrorisme, la nécessité de son existence se passe de tout commentaire».

Sidbewindé HAIDARA